¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA anunció la programación del sorteo para el Mundial 2026 , cuya disputa se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio . Allí se definirán los cruces iniciales y se detallarán la fecha , el horario y las selecciones que ya aseguraron su lugar en la Copa del Mundo que compartirán Estados Unidos , Canadá y México .

Esta versión del torneo , que por primera vez contará con 48 participantes , incorporará cambios significativos y las delegaciones están a un paso de descubrir a sus futuros adversarios .

El sorteo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas , ubicado en Washington D. C. La ceremonia comenzará a las 12:00 del mediodía en la capital estadounidense , lo que equivale a las 14:00 en Argentina, Uruguay y Chile , 12:00 en Colombia, Ecuador y Perú , y 11:00 en México .

Según lo anunciado por el entonces mandatario estadounidense Donald J. Trump y por el titular de la FIFA, Gianni Infantino, el evento tendrá lugar en el Kennedy Center , considerado el principal complejo cultural del país. Este espacio, dedicado a honrar la figura de John F. Kennedy , recibe millones de visitantes por año y alberga miles de funciones, actividades y muestras.

La FIFA dio a conocer los detalles del sorteo del Mundial 2026.

Ya hay 42 selecciones clasificadas y solo restan definirse seis cupos, que surgirán de dos instancias de repesca: una repechaje intercontinental de la FIFA, previsto en marzo de 2026 en México, que otorgará dos lugares, y una eliminatoria adicional de la UEFA, que repartirá cuatro plazas en ese mismo período.

Con el cronograma de encuentros ya establecido, lo único pendiente es completar los casilleros con los últimos equipos que obtengan su pasaje al torneo.

Los detalles Todos los detalles sobre el sorteo del Mundial 2026.

Cómo es el formato del sorteo del Mundial 2026

La FIFA publicó el mecanismo del sorteo el 25 de noviembre. En el Bombo 1 quedaron ubicados los tres organizadores del torneo y las nueve selecciones mejor clasificadas en el ranking mundial: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Dentro de ese primer grupo, Canadá, México y Estados Unidos tendrán bolillas diferenciadas por color y, al salir sorteados, serán asignados de manera directa a sus lugares ya fijados: México ocupará A1 (bolilla verde), Canadá irá a B1 (bolilla roja) y Estados Unidos quedará en D1 (bolilla azul).

Las nueve selecciones restantes del Bombo 1 compartirán bolillas del mismo tono y, al ser extraídas, ocuparán automáticamente la primera casilla del grupo que les toque.

Italia tendrá que disputar repechaje para clasificarse al Mundial 2026.

El Bombo 2 estará compuesto por las 12 selecciones que siguen en el ranking, entre ellas: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

A continuación, el Bombo 3 reunirá a otras 12 delegaciones, entre las que figuran Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El Bombo 4 reunirá a los conjuntos restantes y a los seis clasificados mediante el repechaje intercontinental. En este último grupo figuran Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. A ellos se sumarán los cuatro ganadores del playoff europeo y dos selecciones adicionales provenientes de otras confederaciones.

Con la lista de clasificados, la cuenta regresiva para el Mundial 2026 comenzó.

Durante el sorteo se aplicará la regla que impide que dos países de la misma confederación compartan grupo. La única excepción será Europa, ya que el número de selecciones europeas (16) excede la cantidad de grupos (12). Por este motivo, habrá cuatro zonas con dos equipos europeos, mientras que en las restantes solo habrá un representante del continente.

Para mantener la paridad entre los participantes, se estableció que España, líder del ranking, y Argentina, segunda en la tabla, queden situadas en lados opuestos del cuadro mediante un sorteo específico. El mismo criterio se aplicará al tercer y cuarto puesto del ranking —Francia e Inglaterra—. Con este esquema, si todos terminan primeros en su zona, ninguna de las selecciones mejor posicionadas se cruzará antes del partido decisivo.

Por su parte, Estados Unidos, ya asignado al Grupo D, iniciará su camino el 12 de junio en Inglewood, California, frente a un conjunto procedente del Bombo 3. Más tarde se medirá con un adversario del Bombo 2 el 19 de junio en el Lumen Field de Seattle y finalizará la fase inicial nuevamente en Inglewood ante un equipo surgido del Bombo 4.

La Copa del Mundo, el trofeo que levantó la Selección Argentina en Qatar 2022 que buscará defender en el Mundial 2026.

Siguiendo la misma lógica, México, que quedó asignado al Grupo A, abrirá la competencia el 11 de junio frente a un rival procedente del Bombo 3 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Su segundo compromiso será el 18 de junio ante un seleccionado del Bombo 2 en el Estadio Akron, en las afueras de Guadalajara, y finalizará su participación en la etapa inicial seis días más tarde contra un equipo del Bombo 4, nuevamente en la capital.

En cuanto a Canadá, su recorrido tendrá una estructura algo diferente. Iniciará su campaña el 12 de junio en el BMO Field, en Toronto, contra un conjunto proveniente del Bombo 4. Luego, seis días después, se enfrentará en Vancouver a una selección del Bombo 3 y cerrará la ronda de grupos en la misma ciudad frente a un adversario del Bombo 2.