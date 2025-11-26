Confirmaron la quinta fecha del Torneo Continuidad: equipo libre, días y horarios

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol confirmó que se programó la quinta fecha del Torneo Continuidad “Pajarito” Conde de la Primera División en la rama femenina y masculina. Además, detallaron que el Club Luján quedará libre en esta jornada.

Malvinas vs Belgrano La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Comercio vs La Viña Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Atlético Palpalá vs Universitarios La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00

Viernes 28 de noviembre

Zapla vs El Cruce

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Gorriti vs Cuyaya

Emilio Fabrizzi

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Lavalle vs Gimnasia de Jujuy

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Sábado 29 de noviembre

Los Perales vs Nieva

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Domingo 30 de noviembre

San Francisco vs Alberdi

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30