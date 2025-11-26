Confirmaron la quinta fecha del Torneo Continuidad: equipo libre, días y horarios

El Consejo Directivo de la
confirmó que se programó la quinta fecha del Liga Jujeña de Fútbol de la Primera División en la rama femenina y masculina. Además, detallaron que el Club Luján quedará libre en esta jornada. Torneo Continuidad “Pajarito” Conde
Programación de la quinta fecha de la Liga Jujeña: días, horarios y canchas Jueves 27 de noviembre Malvinas vs Belgrano La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Comercio vs La Viña Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Atlético Palpalá vs Universitarios La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Viernes 28 de noviembre
Zapla vs El Cruce La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Gorriti vs Cuyaya Emilio Fabrizzi Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Lavalle vs Gimnasia de Jujuy La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol
Sábado 29 de noviembre
Los Perales vs Nieva La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30 Domingo 30 de noviembre San Francisco vs Alberdi Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
