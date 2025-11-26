miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 07:33
Liga Jujeña.

Confirmaron la quinta fecha del Torneo Continuidad: equipo libre, días y horarios

Este jueves 27 de noviembre arrancará la quinta fecha del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña en la rama femenina y masculina.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Club Cuyaya

Foto: Club Cuyaya

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol confirmó que se programó la quinta fecha del Torneo Continuidad “Pajarito” Conde de la Primera División en la rama femenina y masculina. Además, detallaron que el Club Luján quedará libre en esta jornada.

Lee además
Liga Jujeña de Fútbol - Foto: Club Luján
Fútbol.

Se viene la cuarta fecha del Torneo Continuidad: cuándo arranca
Estudiantes vs Central Córdoba de Santiago del Estero
AFA.

Confirmaron el fixture de cuartos de final del Torneo Clausura 2025: cruces, días y horarios

Programación de la quinta fecha de la Liga Jujeña: días, horarios y canchas

Jueves 27 de noviembre

Malvinas vs Belgrano
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Comercio vs La Viña
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Atlético Palpalá vs Universitarios
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

futbol liga jujeña

Viernes 28 de noviembre

Zapla vs El Cruce
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Gorriti vs Cuyaya
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Lavalle vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Comienza el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol
Torneo Continuidad de la Liga Juje&ntilde;a de F&uacute;tbol

Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol

Sábado 29 de noviembre

Los Perales vs Nieva
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Domingo 30 de noviembre

San Francisco vs Alberdi
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se viene la cuarta fecha del Torneo Continuidad: cuándo arranca

Confirmaron el fixture de cuartos de final del Torneo Clausura 2025: cruces, días y horarios

Escándalo tras Argentina–Inglaterra: Felipe Contepomi denunció una agresión de Tom Curry

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Valentín Blasco volvió a ganar en el Regional de Aguas Abiertas

Lo que se lee ahora
Estudiantes vs Central Córdoba de Santiago del Estero
AFA.

Confirmaron el fixture de cuartos de final del Torneo Clausura 2025: cruces, días y horarios

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Una gran historia de amor. video
Empatía.

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel