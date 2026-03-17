Reprograman el inicio del torneo de la Liga Jujeña: cuándo arranca y zonas confirmadas

Liga Jujeña de Fútbol - Foto de archivo

El inicio del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división de fútbol de la Liga Jujeña, tanto en la rama masculina como femenina, fue prorrogado una semana más.

Por qué se reprogramó el inicio del torneo: motivos y fecha de arranque La decisión se tomó este lunes por la noche durante la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, donde se resolvió que la competencia comenzará finalmente el 27 de marzo.

Según se informó, la prórroga del inicio del torneo "fue solicitada por los delegados, lo que motivó la reprogramación del arranque del certamen".

belgrano femenino liga jujeña futbol Cómo se juegará la Fecha 1: las zonas confirmadas para el torneo Zonas del Torneo Apertura Tal cual detallaron desde la Liga Jujeña, las zonas en esta oportunidad serán las mismas que la temporada pasada, dividiéndose de la siguiente manera:

Zona A: Zapla, Cuyaya, Talleres de Perico, Gral. Lavalle, Ciudad de Nieva, Deportivo Universitarios, Los Perales, Atlético Palpalá y San Francisco. Zona B: Gimnasia de Jujuy, Malvinas, Gral. Belgrano, La Viña, Deportivo El Cruce, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, Deportivo Alberdi, Comercio y Sportivo Palermo. futbol liga jujeña Cruces de la Fecha 1 Talleres vs Lavalle

Zapla vs Nieva

San Francisco vs Los Perales

Universitarios vs Cuyaya

La Viña vs El Cruce

Palermo vs Comercio

Belgrano vs Luján

Gimnasia vs Malvinas

Alberdi vs Gorriti De esta forma, en la Fecha 1 del Torneo Apertura queda libre Atlético Palpalá.

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