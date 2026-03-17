Reprograman el inicio del torneo de la Liga Jujeña: cuándo arranca y zonas confirmadas

El inicio del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división de fútbol de la Liga Jujeña, tanto en la rama masculina como femenina, fue prorrogado una semana más.
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Desde la Liga Jujeña de Fútbol confirmaron que el inicio del Torneo Apertura 2026 se programará. Además, confirmaron cómo se jugará la Fecha 1.
El inicio del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división de fútbol de la Liga Jujeña, tanto en la rama masculina como femenina, fue prorrogado una semana más.
La decisión se tomó este lunes por la noche durante la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, donde se resolvió que la competencia comenzará finalmente el 27 de marzo.
Según se informó, la prórroga del inicio del torneo "fue solicitada por los delegados, lo que motivó la reprogramación del arranque del certamen".
Tal cual detallaron desde la Liga Jujeña, las zonas en esta oportunidad serán las mismas que la temporada pasada, dividiéndose de la siguiente manera:
Zona A: Zapla, Cuyaya, Talleres de Perico, Gral. Lavalle, Ciudad de Nieva, Deportivo Universitarios, Los Perales, Atlético Palpalá y San Francisco.
Zona B: Gimnasia de Jujuy, Malvinas, Gral. Belgrano, La Viña, Deportivo El Cruce, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, Deportivo Alberdi, Comercio y Sportivo Palermo.
De esta forma, en la Fecha 1 del Torneo Apertura queda libre Atlético Palpalá.
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