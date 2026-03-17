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17 de marzo de 2026 - 07:45
Deportes.

Reprograman el inicio del torneo de la Liga Jujeña: cuándo arranca y zonas confirmadas

Desde la Liga Jujeña de Fútbol confirmaron que el inicio del Torneo Apertura 2026 se programará. Además, confirmaron cómo se jugará la Fecha 1.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña de Fútbol - Foto de archivo

Liga Jujeña de Fútbol - Foto de archivo

El inicio del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división de fútbol de la Liga Jujeña, tanto en la rama masculina como femenina, fue prorrogado una semana más.

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Por qué se reprogramó el inicio del torneo: motivos y fecha de arranque

La decisión se tomó este lunes por la noche durante la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, donde se resolvió que la competencia comenzará finalmente el 27 de marzo.

Según se informó, la prórroga del inicio del torneo "fue solicitada por los delegados, lo que motivó la reprogramación del arranque del certamen".

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Cómo se juegará la Fecha 1: las zonas confirmadas para el torneo

Zonas del Torneo Apertura

Tal cual detallaron desde la Liga Jujeña, las zonas en esta oportunidad serán las mismas que la temporada pasada, dividiéndose de la siguiente manera:

Zona A: Zapla, Cuyaya, Talleres de Perico, Gral. Lavalle, Ciudad de Nieva, Deportivo Universitarios, Los Perales, Atlético Palpalá y San Francisco.

Zona B: Gimnasia de Jujuy, Malvinas, Gral. Belgrano, La Viña, Deportivo El Cruce, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, Deportivo Alberdi, Comercio y Sportivo Palermo.

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Cruces de la Fecha 1

  • Talleres vs Lavalle
  • Zapla vs Nieva
  • San Francisco vs Los Perales
  • Universitarios vs Cuyaya
  • La Viña vs El Cruce
  • Palermo vs Comercio
  • Belgrano vs Luján
  • Gimnasia vs Malvinas
  • Alberdi vs Gorriti

De esta forma, en la Fecha 1 del Torneo Apertura queda libre Atlético Palpalá.

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