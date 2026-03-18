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18 de marzo de 2026 - 13:33
Deportes.

Ignacio Huespe ya está en Mónaco y se prepara para enfrentar a selecciones de tres continentes

El jujeño integra el seleccionado argentino M12 y ya entrena en Mónaco para disputar el Torneo Sainte Dévote ante equipos de todo el mundo

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Ignacio Huespe ya está en Mónaco y se prepara para enfrentar a selecciones de tres continentes

Ignacio Huespe ya está en Mónaco y se prepara para enfrentar a selecciones de tres continentes

Ignacio Huespe ya está en el Principado de Mónaco, donde representará a la Argentina en el Torneo Sainte Dévote. El joven jugador jujeño forma parte del seleccionado nacional M12 y participa de una competencia internacional que reúne a equipos infantiles de distintos países.

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El certamen se jugará el 20 y 21 de marzo de 2026 en el Stade Louis II, bajo la modalidad seven, con partidos de alta intensidad y corta duración.

Embed - IGNACIO HUESPE

Se prepara para enfrentar a selecciones de tres continentes

El equipo argentino tendrá por delante una fase inicial exigente, con rivales provenientes de distintos continentes. Entre los equipos a enfrentar aparecen selecciones de Europa y Asia, lo que eleva el nivel de competencia.

Este tipo de torneos reúne a delegaciones con diferentes estilos de juego, lo que exige adaptación y concentración en cada partido.

Un hecho histórico para el rugby jujeño

La participación de Ignacio marca un hecho inédito para la provincia. Es el primer jujeño en integrar el seleccionado argentino M12 en este torneo internacional.

El Torneo Sainte Dévote se posiciona como uno de los eventos más importantes del rugby formativo, con presencia de equipos de todo el mundo.

“Pensé que era mentira”: la emoción del jugador

Ignacio relató cómo recibió la convocatoria y el impacto que tuvo en lo personal. “Nervios, entrenamientos, pensé que era mentira… es una noticia muy linda y fue como una sorpresa muy impresionante”, expresó.

También dejó en claro su entusiasmo por la modalidad de juego. “Me gustaría jugar en el seven porque es más movido, de poco tiempo pero de mucho esfuerzo”, señaló.

Entrenamientos y puesta a punto

El seleccionado argentino ya realiza prácticas en Mónaco, con el objetivo de llegar en condiciones al debut.

El formato seven exige velocidad, resistencia y precisión, por lo que cada entrenamiento resulta clave en la preparación del equipo.

Días de competencia

Los partidos se disputarán entre viernes y sábado, en una etapa inicial que definirá el avance en el torneo.

El equipo argentino buscará competir ante selecciones de gran nivel en un escenario internacional que representa una experiencia importante para el desarrollo deportivo de los jugadores.

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