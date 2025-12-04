Sorteo del Mundial 2026: día, horario, TV y todo lo que tenés que saber

Sorteo del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este viernes 5 de diciembre , el Kennedy Center de Washington DC será el escenario del sorteo de grupos del Mundial 2026 , una edición que marcará un antes y un después en la historia del fútbol: 48 selecciones , un nuevo formato y la expectativa mundial puesta en lo que definan las bolillas.

Política. Javier Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial 2026 tras las polémicas con la AFA

Fútbol. Sorteo del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora

El evento comenzará a las 14 horas de Argentina (12 del mediodía en Washington) y podrá verse en nuestro país a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la plataforma FIFA+ .

El sorteo contará con una producción de gran escala. La modelo Heidi Klum y el actor y comediante Kevin Hart serán los presentadores principales, acompañados por el actor y productor Danny Ramírez .

Sorteo del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

Sorteo del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

Además, habrá un show musical de primer nivel: Andrea Bocelli , Robbie Williams , Nicole Scherzinger y un cierre a cargo del mítico grupo Village People , dándole al evento un marco artístico único.

El formato más grande de la historia

El Mundial 2026 será la Copa del Mundo más extensa: 48 equipos y 104 partidos distribuidos en 12 grupos de 4 selecciones.

Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, ampliando las chances de clasificación y aumentando la competitividad.

La final se disputará el 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Cómo se organizará el sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en cuatro bombos de 12 equipos cada uno. El Bombo 1 incluirá a los cabezas de serie según el ranking FIFA y a los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El procedimiento comenzará con la extracción de las bolillas de los organizadores:

México será asignado al Grupo A ,

Canadá al Grupo B ,

Estados Unidos al Grupo D.

Luego se completarán los cabezas de serie y se continuará con los Bombos 2, 3 y 4. Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas, mientras que las otras seis se definirán en los repechajes de la UEFA y del repechaje internacional previsto entre el 26 y el 31 de marzo.

Equipos que aún buscan su lugar

Entre los seleccionados con cupo aún pendiente aparece Italia, que pese a estar 12° en el ranking FIFA deberá disputar el repechaje europeo.

En Sudamérica, Bolivia deberá enfrentar a Surinam en la repesca mundial y, si avanza, se medirá con Irak por un lugar en el torneo.

Reglas para evitar cruces tempranos

FIFA implementó criterios estrictos para impedir que dos equipos de la misma confederación compartan grupo, excepto en la UEFA, que tendrá 16 representantes. Cada zona deberá contar con al menos una selección europea y como máximo dos.

Además, por primera vez se diseñaron itinerarios separados para los equipos mejor ubicados en el ranking: si ganan sus grupos, Argentina y España no se cruzarían antes de la final. Lo mismo ocurre con Francia e Inglaterra, una medida inédita en la organización.

Lo que ya está definido: partidos inaugurales de los anfitriones

Los tres organizadores ya conocen su hoja de ruta:

México abrirá el Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca, y jugará nuevamente el 18 en Guadalajara y el 24 en el Azteca.

Canadá debutará el 12 de junio en Toronto y luego jugará el 18 y el 24 en Vancouver.

Estados Unidos también saltará a la cancha el 12 de junio, en Los Ángeles; su segundo partido será en Seattle y el último nuevamente en Los Ángeles el 25.

Qué va a pasar con Argentina y España

Para esta edición del Mundial, la FIFA implementó una medida inédita orientada a preservar el espectáculo: los dos mejores seleccionados del ranking —Argentina y España— tendrán recorridos separados y no podrán cruzarse antes de la final, siempre y cuando ambos ganen sus respectivos grupos.

Argentina, vigente campeona del mundo y cabeza de serie en el Bombo 1, evitará en la fase inicial a potencias como Francia e Inglaterra, y también a la propia España.

Del mismo modo, el combinado español, primero en el ranking FIFA, encabezará otro grupo y seguirá un itinerario distinto en las fases eliminatorias.

Esta decisión garantiza que, si ambas selecciones cumplen con los pronósticos y avanzan en sus zonas, solo podrían verse las caras en el partido decisivo del Mundial 2026, algo que aumenta la expectativa global y agrega un condimento extra a la competencia.

Sedes y ciudades anfitrionas

El Mundial 2026 será el más federal de la historia:

Estados Unidos tendrá 11 sedes, incluyendo ciudades como Seattle, Los Ángeles, Dallas, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

México contará con estadios en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Canadá sumará Vancouver y Toronto, completando el mapa del torneo.

El sorteo de este viernes marcará el primer gran paso hacia un Mundial que promete romper todos los récords. A partir de las 14, las bolillas definirán el destino de las selecciones y comenzará a escribirse el camino hacia la Copa del Mundo 2026.