Mundial de futsal femenino: Argentina goleó 4-1 a Colombia y se metió en semifinales

La Selección Argentina de Futsal Femenino dio un paso firme rumbo a las semifinales del primer mundial de la historia al vencer 4-1 a Colombia en los cuartos de final.

La Selección argentina de futsal femenino dio otro paso gigante en Filipinas. En el PhilSports Arena de Manila, el equipo nacional goleó 4-1 a Colombia por los cuartos de final y se metió en las semifinales del primer Mundial femenino de futsal de la FIFA 2025, manteniendo el invicto y alimentando el sueño de levantar la copa.

Triunfo con autoridad en cuartos de final El partido mostró a una Argentina sólida, intensa y muy efectiva de tres cuartos de cancha hacia adelante. Lucía Rossi, una de las grandes figuras del torneo, abrió el marcador y terminó firmando un doblete, mientras que la capitana Carina Núñez y Silvina Nava completaron la goleada albiceleste. El descuento colombiano llegó a través de Laura Bustos, pero nunca puso en peligro la superioridad del conjunto dirigido por Nicolás Noriega.

El triunfo frente a Colombia confirma el nivel que Argentina ya había mostrado en la fase de grupos, donde cerró una campaña perfecta con tres victorias, 14 goles a favor y solo 3 en contra, para quedarse con el primer puesto de su zona. Esa solidez se repitió en los cuartos: presión alta, circulación rápida de pelota, variantes ofensivas y una defensa que, más allá del tanto cafetero, volvió a responder en los momentos clave.

En el plano individual, además de los goles, se lució otra vez el trabajo colectivo del equipo: la conducción de Núñez, la pegada y el olfato goleador de Rossi, la intensidad de Nava y el aporte de una rotación que mantiene el nivel competitivo durante todo el juego. El plantel llega a las semifinales con un desgaste lógico por el ritmo del Mundial, pero también con la confianza por las nubes y una identidad de juego muy marcada.

Lo que viene para la Albiceleste en Filipinas Argentina forma parte del grupo de selecciones que están escribiendo la historia grande de este deporte: el de Filipinas es el primer Mundial femenino de futsal organizado por la FIFA, con 16 países participantes y formato de fase de grupos, cuartos, semis y final. El equipo albiceleste ya dejó atrás la instancia de los ocho mejores y ahora se prepara para enfrentar en semifinales a una potencia europea (España o Portugal, según el cruce que se defina), en busca del pasaje a la final. Mientras tanto, puertas adentro del plantel, el mensaje es claro: disfrutar el presente, pero sin conformarse. Noriega y sus dirigidas insisten en ir "partido a partido", sabiendo que el margen de error se achica y que cada detalle puede definir un Mundial. Desde la distancia, el futsal femenino argentino ya hizo historia metiéndose entre las cuatro mejores del planeta; ahora va por más, con un grupo que combina talento, carácter y la ilusión intacta de ver a la Albiceleste en lo más alto del mundo.

