viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 15:53
Crecimiento.

Fútbol femenino en Argentina: "Ya estamos llegando a las 200 ligas"

Paola Soto, la titular del departamento de fútbol femenino del Consejo Federal de AFA, visitó Jujuy y habló sobre el crecimiento en el país .

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Fútbol femenino en Jujuy y el resto del país (Foto ilustrativa)

Fútbol femenino en Jujuy y el resto del país (Foto ilustrativa)

Jujuy fue sede del Primer Encuentro de Mujeres del NOA organizado de manera conjunto por el Consejo Federal de AFA y la Liga Jujeña de Fútbol, donde además de debatir el trabajo dirigencial, se habló sobre el futuro del fútbol femenino en el país.

Paola Soto es la Presidente del Departamento Femenino del Consejo Federal de la AFA, dijo que se reúnen para tratar temas que “para el Consejo Federal son muy importantes, el acompañamiento a la dirigencia femenina es uno de los temas más importantes que ha tratado tanto Pablo Toviggino como Javier Treuque”.

“Queremos saber bien el rol que está cumpliendo cada una de las mujeres dirigentes en sus instituciones y también cuáles son las necesidades que tienen para poder organizarnos para el próximo año y poder brindar las capacitaciones y la contención que necesita cada una”, destacó.

El fútbol femenino en Argentina

Soto dijo que cuando comenzaron el trabajo en el Consejo Federal, “no llegábamos a las 19 ligas. Empezamos a juntarnos con distintas dirigentes de todo el país y en algunos lados los torneos eran de fútbol ocho, otros de fútbol once, otros de futsal, y hoy ya estamos llegando a las 200 ligas con fútbol femenino.

futbol femenino liga jujeña
F&uacute;tbol femenino de la Liga Juje&ntilde;a

Fútbol femenino de la Liga Jujeña

“A pesar de la situación económica que se vive, que es lo que nos marcó este año, creo que veníamos creciendo mucho”, señaló la dirigente. “La situación económica nos frenó bastante este año, porque los torneos del interior tienen muchísimo gasto económico”.

“Los clubes sí quieren jugar los torneos, las ligas sí quieren jugarlos, pero cuando analizas la parte económica, ahí es uno de los puntos claves donde tenemos que empezar a trabajar y saber cómo hacemos para sostener las categorías femeninas en la parte económica dentro de cada una de las instituciones”.

Cada día hay más dirigentes mujeres

“Nosotras también como dirigentes del fútbol femenino tenemos que empezar a construir ese trabajo para tener la base y la tranquilidad económica para que todas nuestras jugadoras tengan la posibilidad de salir y competir en todos los torneos nacionales”, destacó.

Destacó que el torneo regional femenino al igual al masculino. “Agradecidos totalmente de que pagamos un arbitraje mucho más barato, de que se nos exigen muchas menos cosas porque si no, no lo podríamos estar jugando”, y resaltó que cada vez hay más cantidad de jugadoras.

“Cada vez hay más posibilidades de tener alguna otra categoría, pero para lograr eso primero tenemos que afianzarnos fuerte en lo que es el torneo regional, hacer un trabajo bien ordenado y desde ese lado tenemos que estar preparadas todas las dirigentes”, subrayó.

“Yo siempre digo que el fútbol es fútbol, la categoría femenina es una más. Siempre decimos que si las mujeres no apoyamos al femenino, ¿quién lo va a hacer?. Ojalá nos deje a todas esas chispitas que a veces se nos apaga un poquito, se nos van las ganas y que este encuentro nos lleve a que terminemos todas llenas de energía”, indicó.

“Hay que trabajar en equipo para poder crecer, para poder desarrollarnos y para poder seguir demostrando que vivimos en un país que sigue haciendo historia. Porque yo creo que en las asociaciones miembro de las distintas federaciones somos uno de los países que más mujeres dirigentes tiene y eso es gracias a la gestión de quienes hoy nos están dirigiendo”, cerró.

