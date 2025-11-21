viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 09:33
Fútbol.

La AFA lanzó la Recopa de Campeones: cómo se jugará el nuevo torneo desde 2026

La AFA oficializó la Recopa de Campeones, un triangular que reunirá a los ganadores de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este lunes la implementación de la Licencia Pro del cargo de Director Deportivo.
La Recopa de Campeones, el nuevo torneo que anunció la AFA

La Recopa de Campeones, el nuevo torneo que anunció la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo torneo que comenzará a disputarse en la temporada 2026 y que buscará coronar al “supercampeón” del fútbol argentino. La medida quedó plasmada en el Boletín Especial Nº 6795 y forma parte del reordenamiento del calendario local.

Según el reglamento, la Recopa de Campeones será un triangular que reunirá a los ganadores de tres competencias: Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional. Si un mismo club obtiene más de uno de estos títulos, su lugar será ocupado por el subcampeón correspondiente para garantizar siempre la presencia de tres equipos distintos.

La Recopa de Campeones, el nuevo torneo que anunció la AFA
La Recopa de Campeones, el nuevo torneo que anunció la AFA

La Recopa de Campeones, el nuevo torneo que anunció la AFA

Cómo se jugará la Recopa de Campeones

El certamen se disputará en tres partidos, en estadios designados por la AFA. En el primer encuentro se enfrentarán el campeón de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional. El segundo cruce tendrá al ganador de la Copa Argentina contra el perdedor del primer duelo, y el tercer partido volverá a tener en cancha al campeón de la Copa Argentina, esta vez frente al vencedor del encuentro inicial.

En caso de empate en los 90 minutos, todos los partidos se definirán por penales. Pero además, la AFA estableció un sistema de puntuación inédito.

  • el triunfo en tiempo reglamentario otorgará 3 puntos,
  • la victoria por penales sumará 2,
  • la derrota por penales dará 1 unidad
  • la caída en los 90 minutos no sumará puntos.

El equipo que acumule la mayor cantidad de unidades al cabo de los tres partidos será el campeón de la Recopa de Campeones.

Si al finalizar el triangular hay igualdad en la tabla, el reglamento marca que primero se tendrá en cuenta la diferencia de gol en los 90 minutos de los dos partidos que juegue cada equipo. Luego se mirarán los goles a favor, los goles en contra y, si la paridad persiste, se aplicará el criterio de Fair Play, con una base de 30 puntos por club y descuentos por tarjetas o expulsiones de jugadores y cuerpos técnicos.

Habrá ocho títulos por año

La Recopa de Campeones se suma a un calendario ya cargado para 2026, que tendrá ocho trofeos oficiales en disputa: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Liga (por Tabla Anual), Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional, Copa Argentina y la nueva Recopa de Campeones.

