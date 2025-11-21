Día Nacional de la Enfermería: origen y significado del 21 de noviembre

El Día Nacional de la Enfermería se celebra hoy, 21 de noviembre , en toda Argentina , para reconocer la labor de enfermeras y enfermeros que sostienen la atención de pacientes en hospitales, centros de salud, clínicas y domicilios. La fecha se estableció para recordar un hecho clave en la organización de la profesión.

El sistema de salud argentino funciona gracias al trabajo diario de miles de profesionales que cuidan pacientes en turnos largos y demandantes. Sus tareas van desde la vigilancia clínica de casos graves hasta el apoyo emocional de familias que atraviesan momentos difíciles. Esta jornada busca remarcar ese trabajo y recordar que la enfermería es parte central de la respuesta sanitaria en cada provincia, incluida Jujuy, donde los equipos tienen presencia constante en hospitales y puestos de salud rurales.

Además del contacto directo con pacientes, la enfermería cumple una tarea clave en campañas de vacunación, programas de promoción de la salud y acciones comunitarias que buscan reducir riesgos y mejorar hábitos cotidianos. Estas tareas forman parte del día a día en zonas urbanas y rurales, donde el personal se convierte en un vínculo directo entre la comunidad y el sistema sanitario.

Ésta al igual que muchas otras efemérides, tiene su origen en un hecho histórico: la fundación, en 1935, de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería , una entidad que promovió la organización del campo profesional y que impulsó mejoras en la formación y en el reconocimiento laboral. Con el tiempo, esa fundación se volvió un punto de referencia para el sector, por lo que el Ministerio de Salud tomó la decisión de fijar el homenaje cada 21 de noviembre.

El día también coincide con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, figura que la tradición popular reconoce como patrona de enfermeras y enfermeros en Argentina. La fecha une así la dimensión histórica con la dimensión simbólica, ambas vinculadas a la vocación de servicio que caracteriza a la enfermería.

Origen del Día Nacional de la Enfermería

La profesión que sostiene la atención en todas las etapas de la vida

El trabajo de la enfermería abarca tareas muy amplias. Incluye cuidados básicos, control de signos vitales, preparación de tratamientos, educación sanitaria y acompañamiento constante durante situaciones críticas. También implica sostener rutinas que permiten que hospitales y centros de salud funcionen de forma segura.

En la provincia de Jujuy, la presencia de la enfermería es esencial en servicios de guardia, internación, maternidad, atención primaria y operativos territoriales que llegan a zonas alejadas. Estos equipos asisten partos, atienden urgencias, acompañan tratamientos crónicos y participan en campañas de prevención que recorren barrios y parajes rurales.

El reconocimiento internacional: 12 de mayo

Aunque Argentina celebra la fecha hoy, el mundo homenajea a la enfermería el 12 de mayo, en memoria del nacimiento de Florence Nightingale, figura histórica que impulsó cambios profundos en la organización hospitalaria y en la práctica profesional. Su legado permanece en los planes de estudio actuales y en la defensa de condiciones de trabajo más seguras.

La conmemoración internacional convive con la fecha nacional para ampliar la mirada sobre una profesión que no solo salva vidas, sino que también articula los distintos niveles de atención.