martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 21:44
Mundo.

Scott Bessent suspendió su viaje a Argentina tras la decisión de Javier Milei de no asistir al sorteo del Mundial

El secretario del Tesoro de Estados Unidos canceló su visita oficial a Argentina prevista para esta semana, luego de que Milei decidiera no viajar al sorteo del Mundial de fútbol en Washington.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Scott Bessent.

La ausencia de Milei en la ceremonia, prevista en el Kennedy Center y pensada para compartir un palco con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó malestar en la Casa Blanca. Según la prensa estadounidense, ese desaire directo llevó a que Bessent decidiera cancelar su agenda en Argentina.

Luis Caputto y Scott Bessent.

La visita de Bessent, que había sido anunciada con expectativas de profundizar vínculos financieros y comerciales —e incluso avanzar en acuerdos paralelos al swap de divisas ya implementado entre ambos países—, fue considerada un gesto de respaldo a la administración argentina tras su reconfiguración tras las elecciones.

Con la cancelación de la gira, se alejan por el momento las negociaciones previstas para cerrar detalles del acuerdo comercial y otras iniciativas conjuntas que se esperaban este mes en Buenos Aires. Expertos coinciden en que la medida representa una señal de desconfianza hacia la gestión local por parte de Washington, en medio de un contexto internacional volátil.

Desde la Casa Rosada aún no hubo una respuesta oficial sobre el cancelamiento de la agenda del funcionario norteamericano. En tanto, la cancha diplomática se torna más incierta, y el futuro de la relación bilateral dependerá, en buena medida, de los próximos pasos del gobierno argentino.

