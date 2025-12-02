Scott Bessent suspendió su viaje a Argentina tras la decisión de Javier Milei de no asistir al sorteo del Mundial

El funcionario estadounidense a cargo de la cartera de Finanzas, Scott Bessent, suspendió la visita a la Argentina que tenía programada para los próximos días luego de conocerse la decisión del mandatario argentino, Javier Milei , de no concurrir al sorteo del Mundial 2026 en Washington

La ausencia de Milei en la ceremonia, prevista en el Kennedy Center y pensada para compartir un palco con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó malestar en la Casa Blanca. Según la prensa estadounidense, ese desaire directo llevó a que Bessent decidiera cancelar su agenda en Argentina.

La visita de Bessent, que había sido anunciada con expectativas de profundizar vínculos financieros y comerciales —e incluso avanzar en acuerdos paralelos al swap de divisas ya implementado entre ambos países—, fue considerada un gesto de respaldo a la administración argentina tras su reconfiguración tras las elecciones.

Con la cancelación de la gira, se alejan por el momento las negociaciones previstas para cerrar detalles del acuerdo comercial y otras iniciativas conjuntas que se esperaban este mes en Buenos Aires. Expertos coinciden en que la medida representa una señal de desconfianza hacia la gestión local por parte de Washington, en medio de un contexto internacional volátil.

Desde la Casa Rosada aún no hubo una respuesta oficial sobre el cancelamiento de la agenda del funcionario norteamericano. En tanto, la cancha diplomática se torna más incierta, y el futuro de la relación bilateral dependerá, en buena medida, de los próximos pasos del gobierno argentino.