Tormentas mortales en Asia: registraron más de 1000 muertos por inundaciones

Inundaciones en Asia: más de mil muertos y cientos de desaparecidos.

Una ola de tormentas desató una verdadera tragedia en Asia: en países como Tailandia, Malasia, Indonesia y Sri Lanka hay localidades devastadas por inundaciones, deslizamientos de tierra y un saldo de más de mil personas fallecidas.

Devastación en Indonesia y Sumatra El ciclon Senyar provoco deslizamientos de tierra e inundaciones en Sumatra, con al menos 604 muertos y mas de 460 desaparecidos según datos oficiales. Equipos de rescate enfrentaron dificultades para llegar a las áreas más afectadas debido a rutas destruidas y falta de combustible, mientras el presidente Prabowo Subianto visitó a evacuados. Millones permanecen aislados sin acceso a suministros básicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CholilaOnlive/status/1995553350687871165&partner=&hide_thread=false Tragedia climática en Asia: Más de 870 muertos y más de 370 personas desaparecidas.



El temporal y ciclón sacuden Asia causando irreparables daños a todos. Las lluvias que llegan cada temporada han sido más violentas en está ocasión. Los países más afectados son Sri Lanka,… pic.twitter.com/Na76OpU43K — Cholila Online (@CholilaOnlive) December 1, 2025 Sri Lanka bajo agua total Una tormenta separada inundó todo el país, superando en magnitud al tsunami de 2004, según el presidente Anura Kumara Dissanayake, con 355 víctimas fatales reportadas. Las operaciones de rescate masivo se complican por el agua que cubre zonas enteras, obligando a evacuaciones en escuelas y hogares. Más de 78.000 personas fueron trasladadas a refugios temporales.

Tras esta lamentable situación, las autoridades anunciaron la creación de un fondo especial para acelerar la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios esenciales.

Inudaciones en Sri Lanka En Tailandia, 176 muertos y 3 millones afectados por lluvias extremas en Hat Yai, con inundaciones de hasta 3 metros que cortaron electricidad y servicios médicos. Malasia suma 2 fallecidos por Senyar, con 34.000 evacuados en Perlis. Los gobiernos declaran estados de emergencia y despliegan militares para asistir a las víctimas. Cifras totales y desafíos regionales El saldo asciende a 1135 muertos en Asia por tormentas coinciden con la temporada de monzones, incluyendo Vietnam y Filipinas con tifones adicionales. Los rescatistas usan botes y helicópteros para alcanzar sobrevivientes, pero ríos desbordados y deslaves complican las labores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







