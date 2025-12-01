lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 18:20
Temporal.

Tormentas mortales en Asia: registraron más de 1000 muertos por inundaciones

Intensas lluvias y ciclones azotan Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia, dejando más de 1000 fallecidos, cientos de desaparecidos y millones afectados por inundaciones catastróficas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Inundaciones en Asia: más de mil muertos y cientos de desaparecidos.

Inundaciones en Asia: más de mil muertos y cientos de desaparecidos.

Devastación en Indonesia y Sumatra

El ciclon Senyar provoco deslizamientos de tierra e inundaciones en Sumatra, con al menos 604 muertos y mas de 460 desaparecidos según datos oficiales. Equipos de rescate enfrentaron dificultades para llegar a las áreas más afectadas debido a rutas destruidas y falta de combustible, mientras el presidente Prabowo Subianto visitó a evacuados. Millones permanecen aislados sin acceso a suministros básicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CholilaOnlive/status/1995553350687871165&partner=&hide_thread=false

Sri Lanka bajo agua total

Una tormenta separada inundó todo el país, superando en magnitud al tsunami de 2004, según el presidente Anura Kumara Dissanayake, con 355 víctimas fatales reportadas. Las operaciones de rescate masivo se complican por el agua que cubre zonas enteras, obligando a evacuaciones en escuelas y hogares. Más de 78.000 personas fueron trasladadas a refugios temporales.

Tras esta lamentable situación, las autoridades anunciaron la creación de un fondo especial para acelerar la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios esenciales.

Inudaciones en Sri Lanka

En Tailandia, 176 muertos y 3 millones afectados por lluvias extremas en Hat Yai, con inundaciones de hasta 3 metros que cortaron electricidad y servicios médicos. Malasia suma 2 fallecidos por Senyar, con 34.000 evacuados en Perlis. Los gobiernos declaran estados de emergencia y despliegan militares para asistir a las víctimas.

Cifras totales y desafíos regionales

El saldo asciende a 1135 muertos en Asia por tormentas coinciden con la temporada de monzones, incluyendo Vietnam y Filipinas con tifones adicionales. Los rescatistas usan botes y helicópteros para alcanzar sobrevivientes, pero ríos desbordados y deslaves complican las labores.

