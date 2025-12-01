Tormentas mortales en Asia: registraron más de 1000 muertos por inundaciones

El ciclon Senyar provoco deslizamientos de tierra e inundaciones en Sumatra, con al menos 604 muertos y mas de 460 desaparecidos según datos oficiales. Equipos de rescate enfrentaron dificultades para llegar a las áreas más afectadas debido a rutas destruidas y falta de combustible, mientras el presidente Prabowo Subianto visitó a evacuados. Millones permanecen aislados sin acceso a suministros básicos.
Tragedia climática en Asia: Más de 870 muertos y más de 370 personas desaparecidas.
El temporal y ciclón sacuden Asia causando irreparables daños a todos. Las lluvias que llegan cada temporada han sido más violentas en está ocasión. Los países más afectados son Sri Lanka,… pic.twitter.com/Na76OpU43K
Una tormenta separada inundó todo el país, superando en magnitud al tsunami de 2004, según el presidente Anura Kumara Dissanayake, con 355 víctimas fatales reportadas. Las operaciones de rescate masivo se complican por el agua que cubre zonas enteras, obligando a evacuaciones en escuelas y hogares. Más de 78.000 personas fueron trasladadas a refugios temporales.
Tras esta lamentable situación, las autoridades anunciaron la creación de un fondo especial para acelerar la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios esenciales.
En Tailandia, 176 muertos y 3 millones afectados por lluvias extremas en Hat Yai, con inundaciones de hasta 3 metros que cortaron electricidad y servicios médicos. Malasia suma 2 fallecidos por Senyar, con 34.000 evacuados en Perlis. Los gobiernos declaran estados de emergencia y despliegan militares para asistir a las víctimas.
Cifras totales y desafíos regionales
El saldo asciende a 1135 muertos en Asia por tormentas coinciden con la temporada de monzones, incluyendo Vietnam y Filipinas con tifones adicionales. Los rescatistas usan botes y helicópteros para alcanzar sobrevivientes, pero ríos desbordados y deslaves complican las labores.