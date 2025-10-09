Luis Caputo y Scott Bessent cerraron los términos del salvataje para Argentina

Luis Caputo con Scott Bessent

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cerraron los términos del salvataje que Donald Trump prometió a Javier Milei para evitar una crisis en los mercados financieros. El presidente de Estados Unidos haría el anuncio oficial de los términos del salvataje para Argentina cuando reciba al mandatario argentino en la Casa Blanca.

Si no hay cambios de último momento, Trump anunciará el salvataje durante la reunión que mantendrá con Milei el próximo 14 de octubre en la Casa Blanca.

Donald Trump respaldó a Javier Milei. Javier Milei con Donald Trump Encuentro de Luis Caputo con Scott Bessent Desde hace 72 horas que Caputo junto a Santiago Bausili, presidente del Banco Central; José Luis Daza, viceministro de Economía; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas, llegan a la Secretaría del Tesoro en esta ciudad para encontrarse con los técnicos de Bessent y "ajustar un acuerdo financiero que no tiene antecedentes".

Caputo estuvo en permanente contacto con Javier Milei y, finalmente, regresaría mañana al país. Luego volverá viajar como parte de la delegación oficial que se alojará en Blair House, la residencia oficial para los invitados del presidente de los EEUU, a pocos metros de la Casa Blanca, antes de la cumbre de ambos jefes de Estado protagonizarán en el Salón Oval.

Las prolongadas conversaciones del equipo económico involucraron a los asesores técnicos de Bessent, incluso Michael Kaplan, subsecretario del Tesoro, el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) coordinado por Kristalina Georgieva, y un puñado de bancos internacionales que actuarían como agentes financieros de la Argentina. image Luis Caputo con Scott Bessent Los posibles puntos que tendría el salvataje para Argentina 20.000 millones de dólares en un swap que concederá Estados Unidos a la Argentina por medio del Fondo de Estabilización Cambiaria que administra la Secretaría del Tesoro. Estados Unidos dispondrá de sus Derechos Especiales de Giro (DEG’s), que le fueron distribuidos por el FMI, en un monto valuado en 20.000 millones de dólares. A continuación, la Secretaría del Tesoro haría un depósito de esos DEG’s en la Reserva Federal (FED) para recibir a cambio 20.000 millones de dólares cash. Los 20.000 millones de dólares se girarían al Banco Central, a medida de las necesidades de la Argentina. El Banco Central, a través de un recurso financiero (Letra Intransferible, en principio), enviará la ayuda de EEUU al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, por medio de los bancos internacionales que actuarían como agentes financieros, comprarán bonos para bajar el riesgo país. La operación de la compra de bonos se podría oficializar con una Tender Offer, u oferta pública de licitación. Hay tres bancos que quieren participar, dos ya estarían en conversaciones avanzadas: Citi y JPMorgan. El FMI prepara un informe técnico para la Secretaría del Tesoro, que presentará en el Capitolio para cumplir la legislación vigente. La Casa Rosada asegura que no es necesario que el salvataje financiero sea aprobado por el Congreso, ya que no habría aumento de deuda pública y tampoco un incremento de los intereses.

