El secreto de cuándo se arma el árbol de Navidad en Argentina

Armado de árbol de Navidad

La costumbre de armar el árbol de Navidad en Argentina tiene una fecha de inicio clara y que la mayoría de las personas la eligen como tradición: se trata del 8 de diciembre. Esta elección no es casual, ya que coincide con el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional de gran significado religioso en el país.

Sin embargo, también están quienes deciden el 1 de diciembre decorar sus hogares con temática navideña.

Origen y significado de armar el árbol de Navidad el 8 de diciembre El árbol de Navidad se arma tradicionalmente el 8 de diciembre en Argentina, coincidiendo con la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional y una fecha que marca el inicio oficial de las decoraciones navideñas en el país.

arbol de navidad (2) Esta costumbre está arraigada en la cultura local y se practica como una actividad familiar que da inicio a la temporada navideña, que culmina el 6 de enero con el Día de Reyes. Aunque algunas personas arman el árbol antes, incluso desde noviembre, el 8 de diciembre es la fecha más establecida para esta tradición en Argentina.

En otros países, la fecha puede variar: por ejemplo, en Estados Unidos se suele armar el árbol después del Día de Acción de Gracias a finales de noviembre, y en Chile se arma generalmente el 1 de diciembre. image Por qué se arma el árbol de Navidad el 1 de diciembre Algunas personas arman el árbol de Navidad el 1 de diciembre o en fechas cercanas al inicio de diciembre para anticipar y dar comienzo a la temporada navideña. De esta forma, armar el árbol de Navidad el 1 de diciembre no tiene un origen religioso formal como el 8 de diciembre, sino que suele responder a la anticipación de la fiesta y la extensión del tiempo para compartir la decoración y ambiente navideño.

