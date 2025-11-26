miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 09:02
Festividades.

El secreto de cuándo se arma el árbol de Navidad en Argentina

Si bien los comercios adelantan la decoración y las ventas, la tradición de Argentina marca la fecha oficial de cuándo se arma el árbol de Navidad.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Armado de árbol de Navidad

Armado de árbol de Navidad

La costumbre de armar el árbol de Navidad en Argentina tiene una fecha de inicio clara y que la mayoría de las personas la eligen como tradición: se trata del 8 de diciembre. Esta elección no es casual, ya que coincide con el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional de gran significado religioso en el país.

Lee además
El mundo del reggae está de luto tras la pérdida del ícono jamaiquino a los 81 años.
Mundo musical.

¿De qué murió el cantante Jimmy Cliff?
Eliminación de violencia contra la mujer.
25N.

Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Sin embargo, también están quienes deciden el 1 de diciembre decorar sus hogares con temática navideña.

Origen y significado de armar el árbol de Navidad el 8 de diciembre

El árbol de Navidad se arma tradicionalmente el 8 de diciembre en Argentina, coincidiendo con la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional y una fecha que marca el inicio oficial de las decoraciones navideñas en el país.

arbol de navidad (2)

Esta costumbre está arraigada en la cultura local y se practica como una actividad familiar que da inicio a la temporada navideña, que culmina el 6 de enero con el Día de Reyes. Aunque algunas personas arman el árbol antes, incluso desde noviembre, el 8 de diciembre es la fecha más establecida para esta tradición en Argentina.

En otros países, la fecha puede variar: por ejemplo, en Estados Unidos se suele armar el árbol después del Día de Acción de Gracias a finales de noviembre, y en Chile se arma generalmente el 1 de diciembre.

image

Por qué se arma el árbol de Navidad el 1 de diciembre

Algunas personas arman el árbol de Navidad el 1 de diciembre o en fechas cercanas al inicio de diciembre para anticipar y dar comienzo a la temporada navideña.

De esta forma, armar el árbol de Navidad el 1 de diciembre no tiene un origen religioso formal como el 8 de diciembre, sino que suele responder a la anticipación de la fiesta y la extensión del tiempo para compartir la decoración y ambiente navideño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿De qué murió el cantante Jimmy Cliff?

Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Estados Unidos incluyó al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas

Jair Bolsonaro intentó sacarse la tobillera por alucinaciones que le causan unos medicamentos

Bolsonaro fue arrestado y enviado a prisión

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Una gran historia de amor. video
Empatía.

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel