La Selección Argentina le ganó a Angola 2 a 0 con goles de Martínez y Messi

En el último amistoso del año, la Selección Argentina le ganó por 2 a 0 a Angola en Luand a. Con un golazo de Lautaro Martínez y otro de Lionel Messi , la Albiceleste de Lionel Scaloni se quedó con el triunfo en un duelo discreto, disputado en el Estadio 11 de Novembro.

En el equipo Albiceleste debutaron Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli . No fue un gran partido del equipo nacional, pero le alcanzó para derrotar a una selección africana voluntariosa.

La Selección Argentina terminó el año con un triunfo de esos que no deslumbran pero que dicen mucho. En un 2025 en el que el equipo tuvo picos altísimos ante rivales de peso y otros encuentros que dejaron gusto a poco, el cierre en Luanda aportó señales valiosas para el cuerpo técnico.

Ante Angola, Argentina ganó 2-0 y volvió a dejar en claro que la base está. Aun con más de 15 bajas y una convocatoria muy reducida, el equipo mantuvo su identidad y mostró que el once para el Mundial puede salir de memoria.

Pero lo más importante del amistoso fue, otra vez, Lionel Messi. A los 38 años, el capitán sigue siendo la bandera futbolística y emocional de la Scaloneta. En Luanda regaló una asistencia perfecta para Lautaro Martínez y un golazo marca registrada. Pagó la entrada, como siempre.

No será un partido que quede en la historia por el nivel de juego, pero sí como una nueva ratificación: Messi continúa vigente, sigue siendo el mejor y, mientras él esté, Argentina siempre tiene algo distinto para ofrecer.