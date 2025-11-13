sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2025 - 11:57
Fútbol.

Más de 20 mil personas en el entrenamiento de la Selección Argentina en España

El equipo dirigido por Lionel Scaloni realizó su última práctica en el estadio del Elche, previo a emprender el viaje rumbo al continente africano.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Albiceleste trabajó justo antes de partir hacia África en el estadio del Elche. &nbsp;

La Albiceleste trabajó justo antes de partir hacia África en el estadio del Elche.

 

La llegada de la Selección Argentina al estadio Martínez Valero, en la ciudad de Elche, desató un gran entusiasmo entre los seguidores, que en cuestión de horas agotaron las 20 mil entradas gratuitas distribuidas por el club español para asistir al entrenamiento público del plantel conducido por Lionel Scaloni.

Lee además
Escándalo en España con Lamine Yamal: fue desafectado de la Selección.
Fútbol de Europa.

El polémico motivo por el que Lamine Yamal fue desafectado de la selección de España
seleccion argentina vs. angola: dia, hora, tv y probables formaciones
Amistoso.

Selección Argentina vs. Angola: día, hora, TV y probables formaciones

La práctica, realizada durante la mañana, fue parte del entrenamiento previo del conjunto campeón mundial de cara a su próximo duelo internacional ante Angola.

La escala en la provincia de Alicante representó la última oportunidad para que la Albiceleste realice una sesión de entrenamiento antes de emprender el viaje hacia Luanda.

Último entrenamiento antes del viaje a África

La parada en la provincia de Alicante fue la última instancia de práctica para la Selección Argentina antes de partir rumbo a Luanda, donde enfrentará a Angola mañana desde las 13 (hora argentina). La expectativa en torno al amistoso creció aún más tras la suspensión del encuentro que el equipo tenía programado en la India.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1988943017517150590&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con lo informado por Anto Augustine, director general de Reporter Broadcasting Company y uno de los organizadores del evento, a través de Facebook, la decisión se tomó “Teniendo en cuenta el retraso en la aprobación de la FIFA, se ha llegado a un acuerdo con la AFA para posponer el partido de la venta de noviembre”.

Furor en España por la selección argentina.

El Elche CF, junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), implementó un método por etapas para entregar las entradas del entrenamiento abierto. En una primera instancia, los socios del club tuvieron prioridad y pudieron retirar hasta cuatro boletos por persona hasta la mañana del miércoles. Luego, desde las 10 (hora española), las invitaciones quedaron disponibles para el público general mediante la página oficial del equipo.

La respuesta del público superó todas las expectativas, dejando el estadio casi lleno y reflejando el fervor de los hinchas por presenciar en directo al conjunto encabezado por Lionel Messi.

La Albiceleste trabajó justo antes de partir hacia África en el estadio del Elche.

Entradas agotadas y fervor por ver al campeón del mundo en España

El encuentro previsto en Kerala había generado una gran expectativa, incluso aunque el fútbol no sea el deporte más popular en la India. Aun así, el país posee una numerosa comunidad de aficionados, sobre todo en las zonas sur y este, lo que había incrementado el entusiasmo por la llegada de la selección argentina.

Tras la suspensión del partido, envuelta en controversias y versiones opuestas, toda la atención se desplazó hacia el amistoso frente a Angola, compromiso para el cual el equipo dirigido por Lionel Scaloni ajusta los preparativos finales en España.

La presencia de la Selección Argentina en el estadio Martínez Valero de Elche generó una respuesta masiva entre los fanáticos.

Después del almuerzo, la delegación argentina emprendió viaje hacia Luanda, la capital angoleña. Una vez en territorio africano, Lionel Scaloni brindará una rueda de prensa a las 22 horas locales.

El amistoso entre Angola y Argentina se disputará este viernes a las 17 hora local13 en Argentina— en el estadio 11 de Novembro de Luanda. Será la última actuación del seleccionado nacional antes del inicio de la temporada 2026.

La Albiceleste trabajó justo antes de partir hacia África en el estadio del Elche.

De la suspensión en India al amistoso frente a Angola

Cabe destacar que a la lista original se incorporaron dos nuevos jugadores: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, y Emiliano Buendía. En contrapartida, Enzo Fernández fue desafectado por una lesión, mientras que Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, todos del Atlético de Madrid, quedaron fuera al no completar a tiempo los requisitos sanitarios para ingresar a África.

Argentina se entrenó ante más de 20 mil fanáticos en la previa al amistoso contra Angola.

Por su parte, Leandro Paredes tenía previsto unirse al plantel luego del Superclásico entre Boca y River, pero finalmente decidió, de común acuerdo con Scaloni, permanecer en Argentina debido a molestias físicas.

Cambios en la convocatoria y formación probable de la selección argentina

El posible once inicial de la Selección Argentina ante Angola estaría compuesto por: Gerónimo Rulli en el arco; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso en el mediocampo; mientras que Lionel Messi y Lautaro Martínez conformarían el ataque.

El duelo que iba a celebrarse en Kerala había despertado un notable interés.

Cabe señalar que Emiliano “Dibu” Martínez no fue convocado para esta fecha, por lo que Walter Benítez aparece como la principal opción bajo los tres palos. Además, viajó como sparring el joven arquero de San Lorenzo, Demián Talavera, de tan solo 18 años.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El polémico motivo por el que Lamine Yamal fue desafectado de la selección de España

Selección Argentina vs. Angola: día, hora, TV y probables formaciones

¿Cuándo vuelve a jugar la selección argentina en el Mundial sub 17?

La Selección Argentina le ganó a Angola 2 a 0 con goles de Martínez y Messi

Lionel Messi habló de su presencia en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga"

Lo que se lee ahora
Todos los detalles sobre el sorteo del Mundial 2026. 
Lo que tenés que saber

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y formato

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel