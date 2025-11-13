Más de 20 mil personas en el entrenamiento de la Selección Argentina en España

La Albiceleste trabajó justo antes de partir hacia África en el estadio del Elche.

La llegada de la Selección Argentina al estadio Martínez Valero , en la ciudad de Elche , desató un gran entusiasmo entre los seguidores, que en cuestión de horas agotaron las 20 mil entradas gratuitas distribuidas por el club español para asistir al entrenamiento público del plantel conducido por Lionel Scaloni .

La práctica, realizada durante la mañana, fue parte del entrenamiento previo del conjunto campeón mundial de cara a su próximo duelo internacional ante Angola .

La parada en la provincia de Alicante fue la última instancia de práctica para la Selección Argentina antes de partir rumbo a Luanda , donde enfrentará a Angola mañana desde las 13 (hora argentina) . La expectativa en torno al amistoso creció aún más tras la suspensión del encuentro que el equipo tenía programado en la India .

La escala en la provincia de Alicante representó la última oportunidad para que la Albiceleste realice una sesión de entrenamiento antes de emprender el viaje hacia Luanda.

De acuerdo con lo informado por Anto Augustine , director general de Reporter Broadcasting Company y uno de los organizadores del evento , a través de Facebook , la decisión se tomó “Teniendo en cuenta el retraso en la aprobación de la FIFA, se ha llegado a un acuerdo con la AFA para posponer el partido de la venta de noviembre”.

Cerca de ¡25.000 PERSONAS! fueron a ver el ENTRENAMIENTO de la Selección Argentina en España. QUÉ LOCURA. pic.twitter.com/swviNnv3ce

Furor en España por la selección argentina.

El Elche CF, junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), implementó un método por etapas para entregar las entradas del entrenamiento abierto. En una primera instancia, los socios del club tuvieron prioridad y pudieron retirar hasta cuatro boletos por persona hasta la mañana del miércoles. Luego, desde las 10 (hora española), las invitaciones quedaron disponibles para el público general mediante la página oficial del equipo.

La respuesta del público superó todas las expectativas, dejando el estadio casi lleno y reflejando el fervor de los hinchas por presenciar en directo al conjunto encabezado por Lionel Messi.

Entradas agotadas y fervor por ver al campeón del mundo en España

El encuentro previsto en Kerala había generado una gran expectativa, incluso aunque el fútbol no sea el deporte más popular en la India. Aun así, el país posee una numerosa comunidad de aficionados, sobre todo en las zonas sur y este, lo que había incrementado el entusiasmo por la llegada de la selección argentina.

Tras la suspensión del partido, envuelta en controversias y versiones opuestas, toda la atención se desplazó hacia el amistoso frente a Angola, compromiso para el cual el equipo dirigido por Lionel Scaloni ajusta los preparativos finales en España.

La presencia de la Selección Argentina en el estadio Martínez Valero de Elche generó una respuesta masiva entre los fanáticos.

Después del almuerzo, la delegación argentina emprendió viaje hacia Luanda, la capital angoleña. Una vez en territorio africano, Lionel Scaloni brindará una rueda de prensa a las 22 horas locales.

El amistoso entre Angola y Argentina se disputará este viernes a las 17 hora local —13 en Argentina— en el estadio 11 de Novembro de Luanda. Será la última actuación del seleccionado nacional antes del inicio de la temporada 2026.

De la suspensión en India al amistoso frente a Angola

Cabe destacar que a la lista original se incorporaron dos nuevos jugadores: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, y Emiliano Buendía. En contrapartida, Enzo Fernández fue desafectado por una lesión, mientras que Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, todos del Atlético de Madrid, quedaron fuera al no completar a tiempo los requisitos sanitarios para ingresar a África.

Argentina se entrenó ante más de 20 mil fanáticos en la previa al amistoso contra Angola.

Por su parte, Leandro Paredes tenía previsto unirse al plantel luego del Superclásico entre Boca y River, pero finalmente decidió, de común acuerdo con Scaloni, permanecer en Argentina debido a molestias físicas.

Cambios en la convocatoria y formación probable de la selección argentina

El posible once inicial de la Selección Argentina ante Angola estaría compuesto por: Gerónimo Rulli en el arco; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso en el mediocampo; mientras que Lionel Messi y Lautaro Martínez conformarían el ataque.

El duelo que iba a celebrarse en Kerala había despertado un notable interés.

Cabe señalar que Emiliano “Dibu” Martínez no fue convocado para esta fecha, por lo que Walter Benítez aparece como la principal opción bajo los tres palos. Además, viajó como sparring el joven arquero de San Lorenzo, Demián Talavera, de tan solo 18 años.