martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 17:40
Amistoso.

Selección Argentina vs. Angola: día, hora, TV y probables formaciones

Los Campeones del Mundo jugarán un encuentro amistoso que marcará el cierre de la temporada 2025 y la previa de la Finalissima.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni se encuentra concentrado en Alicante (España) antes de emprender viaje a África. En las últimas horas, la AFA confirmó modificaciones en la lista de convocados: Enzo Fernández fue desafectado por un edema óseo en la rodilla derecha, mientras que Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no cumplieron con los requisitos sanitarios de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar a Angola.

Ante estas bajas, Scaloni decidió convocar a Kevin Mac Allister, lateral derecho del Union Saint-Gilloise de Bélgica, y a Emiliano Buendía, de gran presente en el Aston Villa inglés. Tampoco estarán Dibu Martínez, Leonardo Balerdi ni los futbolistas que juegan en el país, debido a que el Torneo Clausura continúa en una etapa decisiva.

El capitán de la Selección dijo adiós de forma oficial en el Monumental.
Lionel Messi ser&aacute; parte de este partido con la Selecci&oacute;n Argentina.

Lionel Messi será parte de este partido con la Selección Argentina.

Entre los confirmados se destacan figuras como Lionel Messi, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez. Además, habrá lugar para jóvenes promesas: Gianluca Prestianni, Máximo Perrone, Valentín Barco, José Manuel López y el goleador de la Ligue 1, Joaquín Panichelli.

Selección Argentina vs. Angola: probables formaciones

Argentina (4-3-3):

Gerónimo Rulli; Kevin Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi (C), Lautaro Martínez, Nicolás González.

DT: Lionel Scaloni.

Angola (4-4-2):

Hugo Marques; Eddie Afonso, Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar, To Carnaval; Show, Fredy, Manuel Keliano, Gilberto; Mabululu, Zito Luvumbo.

DT: Pedro Gonçalves.

El amistoso frente a Angola se concretará en el marco de la quinta fecha FIFA del año y también como parte de las celebraciones por el 50° aniversario de la independencia del país africano, que invitó a la campeona del mundo como figura central.

El cuerpo técnico aprovechará el encuentro para dar minutos a jugadores jóvenes y ensayar variantes tácticas pensando en la próxima Copa del Mundo 2026.

La “Scaloneta” volverá a reunirse en marzo de 2026, entre el 23 y 31, para disputar la Finalissima frente a España, un título pendiente entre los campeones de América y Europa.

