martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 12:08
El polémico motivo por el que Lamine Yamal fue desafectado de la selección de España

El atacante del Barcelona quedará fuera de los dos compromisos finales de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
A poco del inicio de la novena jornada de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió excluir a Lamine Yamal de la lista para jugar ante Georgia y Turquía. La decisión se originó tras descubrirse que el futbolista se sometió a un procedimiento médico sin la aprobación del equipo de salud de la selección.

Esto generó una fuerte polémica en vísperas de la doble fecha FIFA. A través de un comunicado, la Real Federación Española de Fútbol informó que el cuerpo médico se enteró de la intervención a las 13:47 del lunes 10 de noviembre, justo cuando comenzaba la concentración del plantel.

El comunicado de la Real Federación Española de Fútbol sobre Lamine Yamal

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, expresaron en el documento.

El procedimiento se llevó a cabo sin notificación previa al equipo médico de la Selección, y la información completa recién fue comunicada a las 22:40 de ese mismo día, a través de un informe médico que indicaba la necesidad de un reposo de entre siete y diez días.

Ante este panorama, la Federación resolvió apartar temporalmente al jugador para resguardar su bienestar físico. “Esperamos que su evolución sea positiva y le deseamos una recuperación rápida y total”, finalizó el comunicado oficial.

En reemplazo de Lamine, el técnico Luis de la Fuente citó a Jorge de Frutos, futbolista del Rayo Vallecano. La decisión provocó una gran repercusión en España, ya que el joven atacante de 18 años es visto como una de las mayores promesas —y realidades— del fútbol europeo, además de ser una pieza fundamental en el proyecto de la Roja rumbo al Mundial 2026.

Calendario de la fecha 9 de las Eliminatorias UEFA

Jueves 13 de noviembre

  • Noruega vs. Estonia | 14:00
  • Armenia vs. Hungría | 14:00
  • Azerbaiyán vs. Islandia | 14:00
  • Inglaterra vs. Serbia | 16:45
  • Moldavia vs. Italia | 16:45
  • Irlanda vs. Portugal | 16:45
  • Francia vs. Ucrania | 16:45
  • Andorra vs. Albania | 16:45
Viernes 14 de noviembre

  • Finlandia vs. Malta | 14:00
  • Croacia vs. Islas Feroe | 16:45
  • Eslovaquia vs. Irlanda del Norte | 16:45
  • Luxemburgo vs. Alemania | 16:45
  • Gibraltar vs. Montenegro | 16:45
  • Polonia vs. Países Bajos | 16:45
Sábado 15 de noviembre

  • Kazajistán vs. Bélgica | 11:00
  • Turquía vs. Bulgaria | 14:00
  • Liechtenstein vs. Gales | 14:00
  • Georgia vs. España | 14:00
  • Chipre vs. Austria | 14:00
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania | 16:45
  • Dinamarca vs. Bielorrusia | 16:45
  • Eslovenia vs. Kosovo | 16:45
  • Grecia vs. Escocia | 16:45
  • Suiza vs. Suecia | 16:45

Matías Módolo se despidió de Jujuy: "Dejo aquí un pedazo de mi vida"

