lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 08:15
Barcelona.

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras su vuelta al Camp Nou: "Fui feliz"

Lionel Messi compartió un sentido posteo en Instagram luego de su regreso al estadio del Barcelona, donde recordó los años más felices de su carrera.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Lionel Messi en el Camp Nou.

Lionel Messi en el Camp Nou.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Messi escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

Las palabras del capitán argentino reflejaron la huella que dejó su paso por el club catalán y su vínculo con los hinchas. El texto generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el mensaje.

La historia de un vínculo imborrable

Lionel Messi llegó al Barcelona en 2000, cuando tenía 13 años, y debutó en Primera División cuatro años más tarde. Durante su etapa en el equipo catalán se convirtió en el máximo goleador histórico del club y en una de las figuras más importantes del fútbol mundial.

Su salida en 2021 marcó el final de una era. Desde entonces, cada referencia al club o al Camp Nou por parte del rosarino despierta una fuerte carga emocional entre los fanáticos.

El mensaje de Messi fue replicado por medios deportivos de todo el mundo y se ubicó entre los temas más comentados en plataformas digitales. Los hinchas destacaron el tono nostálgico de sus palabras y el deseo de que pueda regresar al club en algún momento.

El texto superó rápidamente los millones de “me gusta” y generó miles de comentarios de apoyo y gratitud hacia el jugador.

