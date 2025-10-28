Lionel Messi habló sobre su participación en el Mundial 2026

Lionel Messi rompió el silencio sobre su presencia en el Mundial 2026.

El sueño de los argentinos de volver a ver a Lionel Messi en el Mundial 2026 cobró fuerza este lunes, luego de que, tras meses de evasivas sobre el tema, el capitán de la Selección Argentina manifestara públicamente su intención de participar.

En una entrevista difundida por NBC, el astro rosarino abrió la posibilidad como nunca antes de disputar su sexto Mundial. “Es algo extraordinario poder estar en un Mundial y me encantaría”, confesó Messi, quien se consagró campeón en Qatar 2022, y agregó: “Ojalá que Dios me permita volver a jugar el Mundial”.

Hasta ahora, cada vez que se le preguntaba, el capitán de la Selección Argentina evitaba dar un sí rotundo, aunque según trascendidos recientes, ya habría comunicado a sus compañeros su intención de participar.

Hasta el momento, cada vez que fue consultado al respecto, el capitán del conjunto nacional se negaba a responder afirmativamente. “Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi Selección, si llego. Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la Selección, y luego tomaré una decisión. Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial”, aseguró Messi.

Defender el título, un sueño pendiente en su carrera El capitán de la Selección Argentina insinuó que tener la posibilidad de defender el título sería otro hito soñado en su trayectoria. “Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección, sobre todo en competiciones oficiales”, destacó. La ilusión de los argentinos de ver a Lionel Messi en el Mundial 2026 se agranda desde este lunes. “Ganar el Mundial era el sueño de mi vida”, recordó Messi sobre Qatar 2022, y agregó: “También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo con el Barcelona. Creo que ese es el sueño de todo jugador: ser campeón del mundo”.

