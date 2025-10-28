miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 21:08
Córdoba.

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Un grupo de tenistas de Jujuy fue parte del Torneo Nacional de Veteranas de Tenis jugado en Córdoba.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Exitosa participaciónde Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Jujuy estuvo presente en el 41° Torneo Nacional de Veteranas de Tenis que se hizo en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. El equipo estuvo conformado por Marianela Milisenda, quien fue la Capitana; Pía Izquierdo; Laura Salazar; Eugenia Izquierdo; Ivana Evaristti y Anabela Cepeha

Lee además
La percepción de la tonalidad varía según iluminación y superficie de juego.
Redes sociales.

Polémica viral: ¿De qué color son las pelotas de tenis y por qué no hay acuerdo?
Triste noticia en la provincia de Jujuy.
Tristeza.

Dolor por la muerte de un querido y reconocido profesor de tenis en Jujuy

Clarisa Hernández es la presidenta de la Asociación de Veteranas de Tenis de Jujuy, quien destacó el torneo que nuclea a 17 asociaciones del país que representan a provincias o representan a ciudades importantes. “Es una participación que a nosotros nos interesa mucho”.

“Lo hacemos todos los años con más o menos equipos” y detalló que este año fueron cuatro equipos con 24 jugadoras. “La categoría +40 trajo el mejor puesto de este año, llegaron a la semifinal y luego perdieron con la delegación del Litoral y quedaron cuartas”.

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis
Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis
Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

“La categoría +50 pasó a la ronda de perdedores, pero logró un quinto puesto. La categoría +60 salió sexta en la ronda ganadores y las chicas de 65 lograron el primer lugar de la ronda perdedores”, resaltó sobre los resultados finales.

“Para Jujuy, por el nivel de competencia que solemos tener aquí que todo nos cuesta más y no tenemos tantos torneos como para desafiarnos y crecer, todo nos cuesta mucho más, creemos que hemos logrado resultados muy valorables”, indicó.

“Seguimos jugando porque amamos el tenis y porque nos encontramos todos los días para jugar”, dijo Hernández, y marcó que las que quieran se pueden sumar. “Convocar también a otras mujeres tenistas. Más de 25 ya podrían asociarse como voluntarias y más de 30 ya pueden pertenecer a esta asociación y aspirar a participar en el torneo nacional”.

“Nos tienen que buscar aquí en el Club Tiro, donde tenemos como una sede provisoria porque no tenemos un local donde nos pueden buscar. Nos pueden encontrar a través de las redes y pueden preguntar para asociarse, sobre todo con vistas a integrarse el año que viene”, agregó.

Anticipó que el objetivo es ser parte de la edición 2027. “Se va a jugar un Torneo Nacional B también, en el que aspiramos a poder llevar también equipos representativos el año 2026”, y dijo que “el objetivo siempre es disfrutar y pasarla bien”.

Los resultados

Los resultados finales fueron en la Categoría +40 el cuarto puesto; en la Categoría +50 en decimotercer puesto; en la Categoría +60 el sexto puesto y en la Categoría +65 el noveno puesto. Hubo una mención especial para la Categoría +40 que consiguió por primera vez en la historia de la Asociación, jugar una semifinal.

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis
Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis
Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Jugando al tenis a los 80 años

María del Carmen Castillo subió al podio en la Categoría +80. “La pasé muy lindo con la compañía de las chicas que siempre me alentaron, que estuvieron acompañándome. Para mí, esto es un logro. La verdad, la pasé hermoso”, dijo.

“Mi familia me apoya, me deja que venga, me incentiva a que siga, es hermoso el deporte, a mí me gusta, te libera de muchas cosas, que no te duele nada, por lo menos a mí no me duele nada, para venir a jugar, te da vitalidad, es hermoso”, destacó.

Embed - Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Polémica viral: ¿De qué color son las pelotas de tenis y por qué no hay acuerdo?

Dolor por la muerte de un querido y reconocido profesor de tenis en Jujuy

Jujeños se destacaron en el Torneo Senior nacional de tenis de mesa realizado en Jujuy

Juan Martín Del Potro nominado para ingresar en 2026 al Salón de la Fama del Tenis

Leones Fútbol Club al fútbol argentino: el equipo de los Messi jugará en la Primera C

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Licencia de conducir.  video
Trámites.

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

El hecho tuvo lugar en la intersección de La Rioja, Avenida Brasil y José de Garro.
Sociedad.

Se incendió un taller mecánico y evacuaron dos escuelas

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Choque en avenida Savio
Tránsito.

Choque y caos en el acceso sur a San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel