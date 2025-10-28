Exitosa participación de Jujuy en el Torneo Nacional de Veteranas de Tenis

Jujuy estuvo presente en el 41° Torneo Nacional de Veteranas de Tenis que se hizo en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba . El equipo estuvo conformado por Marianela Milisenda, quien fue la Capitana; Pía Izquierdo; Laura Salazar; Eugenia Izquierdo; Ivana Evaristti y Anabela Cepeha

Clarisa Hernández es la presidenta de la Asociación de Veteranas de Tenis de Jujuy , quien destacó el torneo que nuclea a 17 asociaciones del país que representan a provincias o representan a ciudades importantes. “Es una participación que a nosotros nos interesa mucho”.

“Lo hacemos todos los años con más o menos equipos” y detalló que este año fueron cuatro equipos con 24 jugadoras . “ La categoría +40 trajo el mejor puesto de este año , llegaron a la semifinal y luego perdieron con la delegación del Litoral y quedaron cuartas”.

“La categoría +50 pasó a la ronda de perdedores, pero logró un quinto puesto. La categoría +60 salió sexta en la ronda ganadores y las chicas de 65 lograron el primer lugar de la ronda perdedores”, resaltó sobre los resultados finales.

“Para Jujuy, por el nivel de competencia que solemos tener aquí que todo nos cuesta más y no tenemos tantos torneos como para desafiarnos y crecer, todo nos cuesta mucho más, creemos que hemos logrado resultados muy valorables”, indicó.

“Seguimos jugando porque amamos el tenis y porque nos encontramos todos los días para jugar”, dijo Hernández, y marcó que las que quieran se pueden sumar. “Convocar también a otras mujeres tenistas. Más de 25 ya podrían asociarse como voluntarias y más de 30 ya pueden pertenecer a esta asociación y aspirar a participar en el torneo nacional”.

“Nos tienen que buscar aquí en el Club Tiro, donde tenemos como una sede provisoria porque no tenemos un local donde nos pueden buscar. Nos pueden encontrar a través de las redes y pueden preguntar para asociarse, sobre todo con vistas a integrarse el año que viene”, agregó.

Anticipó que el objetivo es ser parte de la edición 2027. “Se va a jugar un Torneo Nacional B también, en el que aspiramos a poder llevar también equipos representativos el año 2026”, y dijo que “el objetivo siempre es disfrutar y pasarla bien”.

Los resultados

Los resultados finales fueron en la Categoría +40 el cuarto puesto; en la Categoría +50 en decimotercer puesto; en la Categoría +60 el sexto puesto y en la Categoría +65 el noveno puesto. Hubo una mención especial para la Categoría +40 que consiguió por primera vez en la historia de la Asociación, jugar una semifinal.

Jugando al tenis a los 80 años

María del Carmen Castillo subió al podio en la Categoría +80. “La pasé muy lindo con la compañía de las chicas que siempre me alentaron, que estuvieron acompañándome. Para mí, esto es un logro. La verdad, la pasé hermoso”, dijo.

“Mi familia me apoya, me deja que venga, me incentiva a que siga, es hermoso el deporte, a mí me gusta, te libera de muchas cosas, que no te duele nada, por lo menos a mí no me duele nada, para venir a jugar, te da vitalidad, es hermoso”, destacó.