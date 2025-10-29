Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.

Vecinos y organizaciones feministas de San Salvador de Jujuy manifestaron su rechazo tras la aparición de un maniquí colgado y envuelto en una bolsa negra, con un cartel que decía “la que pide descuento”. El hecho ocurrió en un local comercial del centro de la ciudad, en la previa de Halloween, y se viralizó rápidamente en redes sociales por el contenido considerado violento y simbólicamente ofensivo hacia las mujeres.

La imagen que generó indignación La figura, colocada en la puerta del comercio como parte de una decoración de Halloween, mostraba un maniquí femenino envuelto en una bolsa plástica negra y colgado de una soga. En el pecho llevaba un cartel con la frase “la que pide descuento”, lo que muchos usuarios interpretaron como un mensaje que naturaliza la violencia y el desprecio hacia las mujeres.

La fotografía circuló en pocas horas en plataformas como Facebook, X (ex Twitter) e Instagram, donde usuarios denunciaron el hecho y exigieron explicaciones al local.

Reacciones y repudio en redes Vecinos y colectivos feministas expresaron su malestar por lo ocurrido. Desde distintos espacios remarcaron que la acción no puede ser tomada como una broma, incluso en el contexto de Halloween.

Entre los comentarios más repetidos se destacó la idea de que “la violencia simbólica también mata” y que “el humor no puede usarse para ridiculizar a las mujeres”. Según se supo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy intervino y exigió el retiro del maniquí.

