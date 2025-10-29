miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 10:09
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

La polémica se desató en el centro de San Salvador de Jujuy luego de que un local exhibiera un maniquí envuelto en una bolsa negra con una frase que generó indignación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.

Vecinos y organizaciones feministas de San Salvador de Jujuy manifestaron su rechazo tras la aparición de un maniquí colgado y envuelto en una bolsa negra, con un cartel que decía “la que pide descuento”. El hecho ocurrió en un local comercial del centro de la ciudad, en la previa de Halloween, y se viralizó rápidamente en redes sociales por el contenido considerado violento y simbólicamente ofensivo hacia las mujeres.

La imagen que generó indignación

La figura, colocada en la puerta del comercio como parte de una decoración de Halloween, mostraba un maniquí femenino envuelto en una bolsa plástica negra y colgado de una soga. En el pecho llevaba un cartel con la frase “la que pide descuento”, lo que muchos usuarios interpretaron como un mensaje que naturaliza la violencia y el desprecio hacia las mujeres.

La fotografía circuló en pocas horas en plataformas como Facebook, X (ex Twitter) e Instagram, donde usuarios denunciaron el hecho y exigieron explicaciones al local.

Entre los comentarios más repetidos se destacó la idea de que “la violencia simbólica también mata” y que “el humor no puede usarse para ridiculizar a las mujeres”.

Según se supo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy intervino y exigió el retiro del maniquí.

