Lionel Messi renovó su contrato con el Inter de Miami hasta 2028 Messi renovó con Inter Miami: contrato hasta 2028, estadio nuevo, más show en la MLS y un guiño al Mundial

Lionel Messi seguirá vistiendo de rosa. El capitán de la Selección Argentina y figura de Inter Miami firmó la renovación de su contrato con la franquicia estadounidense hasta 2028. De esta manera, el rosarino prolonga su carrera en la Major League Soccer (MLS), donde ya hizo historia con récords, títulos y un papel central en la expansión del fútbol en Estados Unidos.

El anuncio se hizo oficial desde el nuevo Freedom Park Stadium, la moderna casa del Inter Miami que se inaugurará en 2026, justo a tiempo para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En el video de presentación, se lo ve a Messi firmando su nuevo contrato dentro del campo de juego aún en construcción, símbolo de una historia que continúa.

MESSI - HE’S HOME. Messi renovó con Inter Miami: contrato hasta 2028, estadio nuevo, más show en la MLS y un guiño al Mundial Lionel Messi renovó con Inter Miami: estadio nuevo, más show en la MLS y un guiño al Mundial Tras una temporada brillante, Messi e Inter Miami confirmaron su unión por tres años más. En este tiempo, el argentino se consolidó como la gran figura de la MLS, acumulando números que hablan por sí solos:

82 partidos jugados

71 goles

37 asistencias

MVP MLS 2023/24

Bota de Oro 2024/25

2 títulos (Leagues Cup 2023 y Supporters' Shield 2024) El propio club publicó imágenes del rosarino celebrando su gol número 29 de la temporada, un hat-trick ante Nashville SC que selló su espectacular momento.

“Messi es el corazón del proyecto. Su impacto deportivo y mediático cambió la historia de la MLS”, destacaron desde la institución. “Messi es el corazón del proyecto. Su impacto deportivo y mediático cambió la historia de la MLS”, destacaron desde la institución. La renovación también acompaña el crecimiento de Inter Miami, que apunta a consolidarse como potencia regional con la inauguración del nuevo estadio Freedom Park, previsto para 2026. Todo indica que Messi será el capitán que inaugure la nueva casa del club. “Mi anticipación es que veremos como capitán y 10 del equipo a Lionel Messi en el estadio nuevo”, había adelantado Mas meses atrás.

