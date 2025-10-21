Torneo Regional Amateur: días y horarios de los partidos de los clubes jujeños

El Torneo Regional Amateur 2025/2026 continúa su desarrollo tras el inicio del pasado domingo 19 de octubre , y esta semana se disputará la segunda fecha , adelantando los encuentros debido a las Elecciones del domingo 26 de octubre .

Fútbol para ciegos. Los Linces invictos en la primera fecha de la Copa de Plata

Torneo Regional Amateur: partidos correspondientes a la fecha 2:

Jueves 23 de octubre

Talleres de Perico vs. Unión Maimará – 17:00 hs

Viernes 24 de octubre

Racing de La Quiaca vs. Deportivo Luján – 16:00 hs

Defensores de Yuto vs. Parapetí (San Pedro) – 16:45 hs

Pampa Blanca vs. Monterrico Sur – 17:15 hs

Altos Hornos Zapla vs. Sportivo Rivadavia (El Carmen) – 21:00 hs

Atlético San Pedro vs. Mitre de Calilegua – 21:00 hs

Resultados de la fecha 1

Zona 1

En la Zona 1, Unión Deportiva Maimará logró un importante triunfo por 2 a 1 ante Racing de Ojo de Agua, en un duelo muy parejo disputado en la Quebrada. Con este resultado, el conjunto maimareño se quedó con los primeros tres puntos y comenzó con el pie derecho.

Por su parte, Talleres de Perico se impuso 3 a 1 frente a Deportivo Luján (Jujuy) en un partido con varias emociones. Los goles del conjunto periqueño llegaron a través de Marcos Coria (27' PT), Cristian Farías de penal (46' PT) y Enzo Justiniano (25' ST), mientras que Aram Soto (41' ST) descontó para el “Lujita”.

Talleres de Perico Deportivo Luján Talleres de Perico vs Deportivo Luján (Foto: prensa Club Deportivo Luján)

Zona 2

En la Zona 2, el histórico Altos Hornos Zapla consiguió una victoria trabajada por 1 a 0 sobre Deportivo Monterrico Sur. El equipo de Palpalá mostró oficio y eficacia para quedarse con el triunfo en condición de visitante.

El otro encuentro del grupo terminó igualado. Sportivo Rivadavia de El Carmen empató 1 a 1 con Deportivo Pampa Blanca, en un partido de trámite cerrado donde ambos equipos sumaron su primer punto del campeonato.

altos hornos zapla

Zona 3

La Zona 3 también dejó marcadores muy parejos. En Calilegua, Mitre y Defensores de Yuto empataron 2 a 2 en un duelo vibrante. Los goles del local fueron de Martín Espinoza (45' PT) y Guillermo Ceballos (10' ST), mientras que la visita logró empatar en los minutos finales.

En tanto, en el clásico sampedreño, Parapetí y Atlético San Pedro no se sacaron diferencias y terminaron 1 a 1, en un encuentro que mantuvo el suspenso hasta el final.

Las zonas de la Región Norte

ZONA 1

Clubes:

Racing Ojo de Agua (La Quiaca)

Unión Maimará (Tilcara)

Deportivo Luján (Jujuy)

Talleres Perico (Jujuy)

image Torneo Regional Amateur / Talleres de Perico.

Fixture

Fecha 3 – 02/11/2025

Unión Maimará vs. Deportivo Luján

Talleres P. vs. Racing Ojo de Agua

Fecha 4 – 09/11/2025

Racing Ojo de Agua vs. Unión Maimará

Talleres P. vs. Deportivo Luján

Fecha 5 – 16/11/2025

Unión Maimará vs. Talleres P.

Deportivo Luján vs. Racing Ojo de Agua

Fecha 6 – 23/11/2025

Deportivo Luján vs. Unión Maimará

Racing Ojo de Agua vs. Talleres P.

ZONA 2

Clubes:

Monterrico Sur (El Carmen)

Deportivo Pampa Blanca (El Carmen)

Sportivo Rivadavia (El Carmen)

A.H. Zapla (Jujuy)

Fixture

Fecha 3 – 02/11/2025

Monterrico Sur vs. Sportivo Rivadavia

Dep. Pampa Blanca vs. A.H. Zapla

Fecha 4 – 09/11/2025

A.H. Zapla vs. Monterrico Sur

Dep. Pampa Blanca vs. Sportivo Rivadavia

Fecha 5 – 16/11/2025

Sportivo Rivadavia vs. Monterrico Sur

A.H. Zapla vs. Dep. Pampa Blanca

Fecha 6 – 23/11/2025

Dep. Pampa Blanca vs. A.H. Zapla

Monterrico Sur vs. Sportivo Rivadavia

image Torneo Regional Amateur / Altos Hornos Zapla.

ZONA 3

Clubes:

San Pedro (San Pedro)

Deportivo Parapetí (San Pedro)

Mitre de Calilegua (L.G. San Martín)

Defensores de Yuto (L.G. San Martín)

Fixture

Fecha 3 – 02/11/2025

Mitre de Calilegua vs. Deportivo Parapetí

San Pedro vs. Defensores de Yuto

Fecha 4 – 09/11/2025

Defensores de Yuto vs. Mitre de Calilegua

San Pedro vs. Deportivo Parapetí

Fecha 5 – 16/11/2025

Deportivo Parapetí vs. Mitre de Calilegua

Defensores de Yuto vs. San Pedro

Fecha 6 – 23/11/2025

Deportivo Parapetí vs. Mitre de Calilegua

San Pedro vs. Defensores de Yuto