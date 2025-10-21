Torneo Regional Amateur: días y horarios de los partidos de los clubes jujeños

El Torneo Regional Amateur 2025/2026 continúa su desarrollo tras el inicio del pasado domingo 19 de octubre, y esta semana se disputará la segunda fecha, adelantando los encuentros debido a las Elecciones del domingo 26 de octubre.
Torneo Regional Amateur: partidos correspondientes a la fecha 2:
Jueves 23 de octubre
Talleres de Perico vs. Unión Maimará – 17:00 hs
Viernes 24 de octubre
Racing de La Quiaca vs. Deportivo Luján – 16:00 hs
Defensores de Yuto vs. Parapetí (San Pedro) – 16:45 hs
Pampa Blanca vs. Monterrico Sur – 17:15 hs
Altos Hornos Zapla vs. Sportivo Rivadavia (El Carmen) – 21:00 hs
Atlético San Pedro vs. Mitre de Calilegua – 21:00 hs
Resultados de la fecha 1
Zona 1
En la Zona 1, Unión Deportiva Maimará logró un importante triunfo por 2 a 1 ante Racing de Ojo de Agua, en un duelo muy parejo disputado en la Quebrada. Con este resultado, el conjunto maimareño se quedó con los primeros tres puntos y comenzó con el pie derecho.
Por su parte, Talleres de Perico se impuso 3 a 1 frente a Deportivo Luján (Jujuy) en un partido con varias emociones. Los goles del conjunto periqueño llegaron a través de Marcos Coria (27' PT), Cristian Farías de penal (46' PT) y Enzo Justiniano (25' ST), mientras que Aram Soto (41' ST) descontó para el “Lujita”.
Talleres de Perico Deportivo Luján
Talleres de Perico vs Deportivo Luján (Foto: prensa Club Deportivo Luján)
Zona 2
En la Zona 2, el histórico Altos Hornos Zapla consiguió una victoria trabajada por 1 a 0 sobre Deportivo Monterrico Sur. El equipo de Palpalá mostró oficio y eficacia para quedarse con el triunfo en condición de visitante.
El otro encuentro del grupo terminó igualado. Sportivo Rivadavia de El Carmen empató 1 a 1 con Deportivo Pampa Blanca, en un partido de trámite cerrado donde ambos equipos sumaron su primer punto del campeonato.
Zona 3
La Zona 3 también dejó marcadores muy parejos. En Calilegua, Mitre y Defensores de Yuto empataron 2 a 2 en un duelo vibrante. Los goles del local fueron de Martín Espinoza (45' PT) y Guillermo Ceballos (10' ST), mientras que la visita logró empatar en los minutos finales.
En tanto, en el clásico sampedreño, Parapetí y Atlético San Pedro no se sacaron diferencias y terminaron 1 a 1, en un encuentro que mantuvo el suspenso hasta el final.
Las zonas de la Región Norte
ZONA 1
Clubes:
image
Torneo Regional Amateur / Talleres de Perico.
Fixture
Fecha 3 – 02/11/2025
Fecha 4 – 09/11/2025
Fecha 5 – 16/11/2025
Fecha 6 – 23/11/2025
ZONA 2
Clubes:
-
Monterrico Sur (El Carmen)
-
Deportivo Pampa Blanca (El Carmen)
-
Sportivo Rivadavia (El Carmen)
-
A.H. Zapla (Jujuy)
Fixture
Fecha 3 – 02/11/2025
Fecha 4 – 09/11/2025
Fecha 5 – 16/11/2025
Fecha 6 – 23/11/2025
image
Torneo Regional Amateur / Altos Hornos Zapla.
ZONA 3
Clubes:
-
San Pedro (San Pedro)
-
Deportivo Parapetí (San Pedro)
-
Mitre de Calilegua (L.G. San Martín)
-
Defensores de Yuto (L.G. San Martín)
Fixture
Fecha 3 – 02/11/2025
Fecha 4 – 09/11/2025
Fecha 5 – 16/11/2025
Fecha 6 – 23/11/2025
image
Torneo Regional Amateur / Atlético San Pedro.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.