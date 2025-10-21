martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 19:03
Fútbol para ciegos.

Los Linces invictos en la primera fecha de la Copa de Plata

Los Linces terminaron invictos en la fecha del Torneo Interzonal de la Copa de Plata de fútbol para ciegos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Los Linces, el equipo jujeño de fútbol para ciegos, se destacó en la primera fecha del Torneo Interzonal de la Copa de Plata con equipos del NEA y NOA jugado en Jujuy, evento que pertenece a la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos.

La fecha se realizó en el Polideportivo del Colegio Santa Teresita de San Salvador de Jujuy y participaron los equipos de Fotos del Alma de Corrientes, Luceros Formoseños de Formosa, Municipalidad de La Banda de Santiago del Estero y Los Yaguareté de Salta.

Los resultados de Los Linces

El equipo jujeño disputó dos encuentros, empatando el primero frente a La Banda y logrando una destacada victoria por 2 a 0 ante Luceros Formoseños. Tras esa performance, Los Linces lograron ubicarse en la segunda posición en la tabla general.

El equipo buscará su clasificación a las finales nacionales en la próxima fecha, que se disputará el 15 de noviembre en la provincia de Salta, buscando llegar a la final que se jugará en Buenos Aires en diciembre con equipos del resto del país.

“La verdad que fue un éxito en todos los sentidos: en lo organizativo, en lo deportivo y en lo social. Volver a ser locales, poder organizar un evento de estas características en nuestra provincia después de varios años, fue muy importante para nosotros”, expresó Facundo Mota, integrante de Los Linces.

Cómo se juega el fútbol para ciegos

El fútbol para ciegos es una adaptación del fútbol tradicional, que permite a los deportistas con discapacidad visual poder jugarlo. Se juega con un balón audible, y el sonido que produce gracias a los cascabeles cosidos en su interior, les permite a los jugadores localizarlo a través del oído.

Cada equipo en el fútbol para ciegos está compuesto por cuatro jugadores de campo y un arquero. Los jugadores de campo deben ser completamente ciegos, con una agudeza visual muy baja o nula percepción de la luz y, para asegurar la equidad en la competición, deben utilizar anteojeras.

En el caso del arquero, este puede ser vidente o tener una visión parcial, desempeñando un rol fundamental al dar indicaciones a los defensores. Por otro lado, detrás del arco rival, se ubica un guía cuya función es orientar a los jugadores que participan del ataque.

El campo de juego cuenta con un tamaño de 40 x 20 metros, y los partidos se juegan en 2 tiempos de 20 minutos cada uno. Es importante, para mantener la pelota dentro del campo de juego, colocar tablas a lo largo de las bandas.

