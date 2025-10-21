martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 12:35
Deportes.

La Liga Jujeña lanza un nuevo torneo de Primera División: formato y fecha de inicio

La Liga Jujeña confirmó que realizarán un nuevo torneo en Primera División femenina y masculina. Ya está definida la fecha y el formato.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña de Fútbol

Liga Jujeña de Fútbol

En la última reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña, se resolvió darle mayor rodaje a la Primera División femenina y masculina, mediante la organización de un nuevo torneo que se disputará en dos escenarios distintos y que comenzará el próximo 31 de octubre.

Además, se decidió posponer la final del Torneo Anual entre Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico.

Nuevo torneo de Primera División en la Liga Jujeña: cómo será y cuándo comienza

El nuevo certamen, organizado por la Liga Jujeña dará inicio el 31 de octubre, y tiene como objetivo que tanto la Primera División femenina como la masculina mantengan la continuidad futbolística tras la finalización del Torneo Clausura 2025.

El formato prevé cuatro grupos de cuatro equipos, que competirán todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la instancia eliminatoria.

Los encuentros se disputarán en los estadios La Tablada y Líbero Bravo, y en los próximos días se realizará el sorteo de grupos para definir el fixture oficial de la competencia.

Octava fecha del Clausura de la Liga Jujeña de Futbol

Cambios en la final del Torneo Anual

Por otra parte, la Liga Jujeña informó que la final del Torneo Anual entre Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico, será reprogramada considerando que este jueves el Expreso se medirá ante Unión Maimará por el Torneo Regional Amateur.

Fixture en el Torneo Regional Amateur: equipos de la Liga Jujeña

Jueves 23 de octubre

Talleres de Perico vs Unión Maimará
17:00 hs
Estadio Plinio Zabala

altos hornos zapla

Viernes 24 de octubre

Racing de Ojo de Agua vs Luján
17:00 hs
CEAR - La Quiaca

Zapla vs Sportivo Rivadavia
21:00 hs
Emilio Fabrizzi

