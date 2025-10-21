La Liga Jujeña lanza un nuevo torneo de Primera División: formato y fecha de inicio

Liga Jujeña de Fútbol

En la última reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña, se resolvió darle mayor rodaje a la Primera División femenina y masculina, mediante la organización de un nuevo torneo que se disputará en dos escenarios distintos y que comenzará el próximo 31 de octubre.

Además, se decidió posponer la final del Torneo Anual entre Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico.

Nuevo torneo de Primera División en la Liga Jujeña: cómo será y cuándo comienza El nuevo certamen, organizado por la Liga Jujeña dará inicio el 31 de octubre, y tiene como objetivo que tanto la Primera División femenina como la masculina mantengan la continuidad futbolística tras la finalización del Torneo Clausura 2025.

El formato prevé cuatro grupos de cuatro equipos, que competirán todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la instancia eliminatoria.

Los encuentros se disputarán en los estadios La Tablada y Líbero Bravo, y en los próximos días se realizará el sorteo de grupos para definir el fixture oficial de la competencia. Octava fecha del Clausura de la Liga Jujeña de Futbol Cambios en la final del Torneo Anual Por otra parte, la Liga Jujeña informó que la final del Torneo Anual entre Gimnasia de Jujuy y Talleres de Perico, será reprogramada considerando que este jueves el Expreso se medirá ante Unión Maimará por el Torneo Regional Amateur. Fixture en el Torneo Regional Amateur: equipos de la Liga Jujeña Jueves 23 de octubre Talleres de Perico vs Unión Maimará

17:00 hs

Estadio Plinio Zabala altos hornos zapla Viernes 24 de octubre Racing de Ojo de Agua vs Luján

17:00 hs

CEAR - La Quiaca Zapla vs Sportivo Rivadavia

21:00 hs

Emilio Fabrizzi

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.