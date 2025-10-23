jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 17:03
Fútbol.

El súper equipo que prepara Inter Miami tras la renovación de Lionel Messi

Ya hay un jugador “cerrado” y comenzaron a sonar el nombre de algunas estrellas. Lionel Messi, por su parte, renovó con el club hasta 2028.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Dream Team que prepara el Inter Miami tras la renovación de Messi.

Me hace muy feliz quedarme acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir”. Con estas palabras, Lionel Messi celebró la renovación de su vínculo con Inter Miami, que se extendería hasta 2028.

Si el acuerdo se confirma, el astro argentino seguiría en actividad profesional hasta los 41 años, prolongando su legado por varios años más. Mientras tanto, Las Garzas, que este viernes debutarán en los playoffs de la MLS ante Nashville, buscan seguir construyendo un equipo que potencie el talento del capitán y lo mantenga en su máximo nivel.

El capitán de la selección argentina rubricó su continuidad en el conjunto rosa.

Una nueva era con Lionel Messi pero sin los ex compañeros de Barcelona

El inminente retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba al cierre de la temporada marca el comienzo de una nueva etapa para el conjunto rosado, que ya consiguió la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield 2024 desde la llegada de los exjugadores del Barcelona.

La conexión entre el astro argentino y el equipo trasciende el simple lazo entre jugador y club. Un ejemplo reciente lo demuestra: la institución anunció que su Academia lucirá en la camiseta el emblema de la marca Messi. Pero el vínculo no solo es simbólico.

Messi renueva con Inter Miami.

Desde su llegada, la franquicia vivió un auge económico sin precedentes: los ingresos saltaron de 50 a 130 millones de dólares en 2023, y las proyecciones para 2025 estiman unos 300 millones. Este fenómeno se refleja en el incremento del valor de las entradas, tanto de local como de visitante, y en el crecimiento de las ventas de merchandising y acuerdos comerciales.

También influyeron en su decisión motivos personales. Su familia se encuentra plenamente adaptada a la vida en Miami; sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, forman parte de la Academia del club, y la dirigencia siempre buscó brindarle un entorno cálido, similar al que tuvo en Barcelona o en Rosario. Además, el club le reservó un papel central: será el capitán en la inauguración del Miami Freedom Park en 2026. Incluso, ya participó en la firma del contrato con las obras del nuevo estadio como telón de fondo.

Su familia se encuentra plenamente adaptada a la vida en Miami.

El proyecto económico y familiar de Lionel Messi que selló su continuidad

Al alcanzar el primer objetivo, la directiva, liderada por los hermanos Jorge y José Mas junto a David Beckham, apunta ahora a mantener encendida la motivación competitiva de Messi, quien a sus 38 años conserva intacto su deseo de ganar. En el club son conscientes de que su ambición no disminuye con el tiempo, y por eso, tras las salidas de Busquets y Alba, los movimientos en el mercado prometen ser de alto nivel.

En esa línea, el equipo ya tiene un acuerdo preliminar para incorporar al lateral Sergio Reguilón, exjugador del Real Madrid. El defensor español, de 28 años, se desvinculó recientemente del Tottenham. Según informó el periodista Fabrizio Romano, experto en transferencias, Reguilón recibió ofertas del fútbol iraní y de equipos de la liga española por unos 4,5 millones de dólares por temporada, pero le indicó a su representante que priorizara la propuesta de la MLS.

Sergio Reguilón, ex Real Madrid.

Todo sugiere que será el nuevo compañero de Messi, quien suele apoyarse en el juego de los defensores por el sector izquierdo. Sin embargo, en Miami aseguran que lo mejor aún está por venir.

Desde Florida se habla de la llegada de “dos nombres potentes más”, aunque sus identidades permanecen en reserva. En las últimas semanas, los rumores apuntaron a Neymar y Robert Lewandowski como posibles refuerzos de cara a 2026.

Hay rumores de que a Luis Suárez ya le hicieron un ofrecimiento de renovación, que está evaluando.

Refuerzos de peso y ambición renovada para seguir soñando

También circula la versión de que Luis Suárez habría recibido una propuesta para extender su contrato, la cual estaría analizando. Aunque Busquets y Jordi Alba ya no formarán parte del plantel, en Fort Lauderdale se percibe movimiento: algo grande parece gestarse mientras, bajo la conducción de Messi, el equipo rosa persigue el sueño de conquistar su primera MLS. Y si no lo logra esta vez, el astro argentino todavía tendría tres temporadas más para intentarlo.

