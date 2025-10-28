Leones Fútbol Club al fútbol argentino: el equipo de los Messi jugará en la Primera C

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este martes la afiliación directa de Leones Fútbol Club de Rosario , permitiendo que el equipo comience a competir en la Primera C a partir de la temporada 2026. La medida fue tratada y aprobada por unanimidad durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

La propuesta había sido anticipada en septiembre , cuando la AFA publicó en su Boletín Oficial N°6752 la resolución que disponía la incorporación del club rosarino. El texto establecía: “Afiliación del Leones Fútbol Club (Rosario, Provincia de Santa Fe), para actuar en la categoría Primera C a partir de la Temporada 2026”.

Durante la sesión, el presidente de la Asociación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, presentó el caso ante los asambleístas , quienes votaron de manera unánime a favor de la incorporación.

Leones FC se suma al fútbol argentino Leones Fútbol Club se suma al fútbol argentino

Fundación de Leones Fútbol Club

Leones FC fue fundado el 2 de enero de 2015 y actualmente tiene sus instalaciones en la comuna de Alvear, a unos 15 kilómetros de Rosario. Aunque la institución no cuenta con un estadio propio habilitado para la competencia profesional, se prevé que dispute sus partidos de local en el Estadio Municipal de San Nicolás.

El club está presidido por Matías Messi, hermano de Lionel Messi, el capitán argentino, y sus equipos juveniles participan en la Asociación Rosarina de Fútbol. Con la afiliación a la AFA, Leones se convertirá en el tercer club de Rosario en disputar la Primera C, junto con Argentino de Rosario y Central Córdoba.

Además, se confirmó que el entrenador del equipo será Víctor “Chapa” Zapata, exfutbolista de River, Vélez, Independiente y Chacarita, quien ya comenzó a planificar la temporada 2026.