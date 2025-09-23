martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 09:04
Fútbol.

Lionel Messi felicitó a Ousmane Dembélé luego de que el francés ganara el Balón de Oro

El delantero del PSG ganó el premio al mejor jugador del mundo y agradeció a Lionel Messi, quien luego le respondió en sus redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El gesto de Lionel Messi con Dembélé luego de que el francés ganara el Balón de Oro. &nbsp;

El gesto de Lionel Messi con Dembélé luego de que el francés ganara el Balón de Oro.

 

El reconocimiento que Ousmane Dembélé le dedicó a Lionel Messi tras quedarse con el Balón de Oro 2025 se transformó en uno de los pasajes más emotivos de la ceremonia realizada en París. El atacante galo, que alcanzó el punto más alto de su trayectoria luego de consagrarse campeón de la UEFA Champions League con el PSG.

El francés logró superar en la votación al juvenil español Lamine Yamal, no se limitó a festejar su logro personal: también expresó su reconocimiento hacia quienes dejaron huella en su formación futbolística.

Osumane Dembélé fue elegido por la revista France Football como el mejor futbolista del planeta.
Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, los nominados argentinos, quedaron fuera del Top 15.

Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, los nominados argentinos, quedaron fuera del Top 15.

Los recuerdos de su paso por el Barcelona

En su intervención sobre el escenario, Dembélé resaltó lo que significó su etapa en el FC Barcelona y el peso que tuvieron referentes como Andrés Iniesta y, sobre todo, Lionel Messi. “Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, señaló el delantero francés.

La contestación de Messi llegó pronto. Pocas horas más tarde, desde Miami, el capitán argentino recurrió a Instagram para saludar públicamente a quien fuera su compañero de equipo. “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, comentó Messi en un mensaje que se propagó de inmediato en redes sociales.

Messi felicitó a Dembélé por el Balón de Oro.

La relación entre los dos jugadores se consolidó durante la estadía de Dembélé en el Barcelona, etapa en la que coincidieron en 95 encuentros oficiales. En diálogo con la revista Four Four Two, el atacante francés admitió la huella que dejó Messi en su desarrollo, resaltando el valor de sus recomendaciones para avanzar en su carrera. “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, contó Dembélé.

Lecciones de los momentos difíciles

En su alocución de agradecimiento, Dembélé hizo memoria sobre los momentos complicados que vivió en el conjunto catalán, un período atravesado por reiterados problemas físicos y dudas respecto a su permanencia. “He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”, manifestó el atacante.

El posteo de Dembélé a Messi.

El atacante del PSG aprovechó la ceremonia para expresar su reconocimiento hacia cada una de las instituciones por las que pasó en su carrera. Nombró al Stade Rennes, al Borussia Dortmund y, de manera especial, al Barcelona, al que calificó como el club con el que siempre soñó vestir su camiseta.

Gracias a todos los clubes en los que he jugado: Stade Rennes, Borussia Dortmund, y el club con el que siempre soñé jugar, Barcelona. Allí aprendí muchísimo, jugando al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz”, declaró Dembélé durante la gala.

El jugador del PSG obtuvo el trofeo a mejor jugador del mundo.

El renacer en París con Luis Enrique

La etapa de Dembélé en el Paris Saint-Germain ha tomado un nuevo impulso bajo la conducción de Luis Enrique. Después de años marcados por constantes lesiones y cuestionamientos sobre su rendimiento, el atacante francés alcanzó una madurez futbolística que le permitió consolidarse como figura principal del equipo. Contribuyó en la obtención de títulos de gran prestigio, entre ellos la Ligue 1 y la UEFA Champions League, logros que desembocaron en el reconocimiento máximo: el Balón de Oro 2025.

Un momento emotivo en su vínculo con Lionel Messi se produjo el 29 de junio, en los octavos de final del Mundial de Clubes disputado en Atlanta, donde el PSG superó 4-0 al Inter Miami. Al término del encuentro, los dos excompañeros se saludaron afectuosamente y posaron para una foto que el francés publicó en su cuenta de X.

El gesto de Lionel Messi con Dembélé luego de que el francés ganara el Balón de Oro.

Junto a la imagen escribió un mensaje dedicado al astro argentino: “Qué bueno volverte a ver Leo, el mejor de todos los tiemposOjalá sigas haciendo historia con el Inter Miami como en este Mundial de Clubes”.

Un reencuentro cargado de nostalgia

Por otro lado, Dembélé no solo se quedó con el recuerdo del cruce, sino también con la camiseta y los botines que había usado Lionel Messi durante ese partido. El atacante manifestó su alegría por haberse reencontrado con varios viejos compañeros de equipo, entre ellos Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets, Javier Mascherano e incluso Pepe, con quien mantiene relación desde hace tiempo.

El gesto de Lionel Messi con Dembélé luego de que el francés ganara el Balón de Oro.

Muy bien, me alegra haber visto a Messi, Jordi Alba, Suárez, Busquets, Mascherano e incluso a Pepe, a quien conozco. Es un placer haberlos encontrado de nuevo”, señaló en la rueda de prensa posterior.

