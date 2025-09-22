Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro y fue elegido como el mejor futbolista del mundo

Este lunes tuvo lugar en el Théâtre du Châtelet de París la 69ª entrega del prestigioso Balón de Oro. En esta ocasión, el premio al mejor futbolista del planeta quedó en manos de Ousmane Dembélé, quien superó en la votación al joven español Lamine Yamal, relegado al segundo escalón del podio.
Dentro de la nómina de candidatos figuraban varios representantes argentinos. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez no lograron ingresar entre los quince primeros, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez compitió por el Trofeo Yashin, aunque el galardón terminó en poder del arquero italiano Gianluigi Donnarumma. A continuación, el repaso completo de todos los premiados.
La palabra de Dembelé, el Balón de Oro 2025
"Estar acá es muy movilizante, que me dé el trofeo alguien como Ronaldinho, siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera. Le agradezco a mi club, al equipo, ha sido una temporada increíble", dijo el francés, que convirtió 35 goles.
Una gala con grandes figuras y emoción en París
La 69ª edición del Balón de Oro dejó postales inolvidables. El brasileño, con un estilo descontracturado y moderno, fue uno de los primeros en hacerse presente en el Théâtre du Châtelet, donde se desarrolló la ceremonia.
El premio mayor enfrentó por primera vez al joven español de 18 años, Lamine Yamal, y al francés de 28, Ousmane Dembélé, quien finalmente se quedó con el reconocimiento como mejor jugador del mundo.
En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a llevarse todos los aplausos. “Iniesta fue uno de mis ídolos de pequeña, junto a Xavi Hernández, así que ellos me enseñaron mucho. Podría compartir el premio porque ha sido un año increíble con mis compañeras. Agradezco a la organización porque es el primer año que tenemos los mismos premios que los hombres y esa igualdad se celebra”, expresó la española con visible emoción.
Además, el PSG fue distinguido como el mejor club masculino del planeta tras conquistar la última Champions League. El presidente Nasser Al-Khelaifi subió al escenario para recibir el galardón en nombre de la institución.
Así quedaron los nominados argentinos en la gala del Balón de Oro
El puesto de los argentinos nominados a la premiación.
