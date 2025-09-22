Dos jujeños destacados en los nacionales de atletismo

Agustín Padilla y Matías Aramayo en Nacionales de atletismo

La Copa Nacional de atletismo y el Campeonato Nacional se realizaron durante el fin de semana en San Luis y Santa Fe, con la presencia de deportistas jujeños. Agustín Padilla y Matías Aramayo participaron en estos eventos reservados para los mejores del país.

Las carreras de la Copa Nacional U18 se desarrollaron en la pista de Atlética Pedro Presti de San Luis, donde en los 3000 metros llanos Padilla quedó cuarto, mientras que en los 1500 metros llanos logró el decimoprimer lugar.

En tanto en el Campeonato Nacional para la Categoría U20 que se realizó en la pista municipal Jorge Newbery en la ciudad de Rosario, el jujeño Matías Aramayo, en la carrera de 800 metros llanos, consiguió la octava posición.

Miguel Maza en la Maratón de Buenos Aires El jujeño protagonista de competencias nacionales e internacionales fue parte de la Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo más de 15.000 personas participaron del evento, que partió de Figueroa Alcorta y Dorrego y recorrió los lugares más emblemáticos de la ciudad. Maza quedó en el puesto 11 en la general. El etíope Habtamu Birlew Denekew ganó la prueba masculina tras enfrentar un grupo compacto y marcar un tiempo de 2 horas y 9 minutos, mientras que Elfinesh Demise Amare, del mismo país, en la femenina, bajo un cielo cubierto y una llovizna constante. Miguel Maza en el Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires Miguel Maza en el Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires

