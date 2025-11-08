Tornado devastador en el sur de Brasil deja seis muertos y más de 750 heridos

La localidad, con aproximadamente 14 mil habitantes, fue prácticamente destruida. El tornado volcó automóviles, derrumbó casas enteras y dejó millas de personas sin electricidad desde la noche del viernes. Autoridades y equipos de rescate trabajan intensamente desde las primeras horas del sábado para atender a los afectados, buscar desaparecidos y asistir con suministro básico.
Imágenes aéreas compartidas por medios locales muestran la magnitud del desastre: calles llenas de escombros, postes eléctricos caídos, techos arrancados y autos destrozados por la fuerza del viento. Se que el fenómeno meteorológico se generó a partir de un ciclo extratropical que afecta el destaca sur de Brasil, provocando además lluvias intensas y granizo en las regiones de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.
Medidas y respuestas ante la emergencia
El gobierno del estado de Paraná declaró el estado de calamidad pública para esta región, lo que habilita a implementar medidas especiales para agilizar la ayuda a los damnificados y gestionar la asistencia federal. Distintas instituciones coordinaron el envío de recursos para la reconstrucción y el apoyo social.
Se reportaron víctimas mortales de diversas edades, incluyendo hombres de 49, 57 y 83 años, y mujeres de 47 y 14 años. Además, una persona murió en la ciudad vecina de Guarapuava y se mantiene una persona desaparecida. El número de afectados y heridos podría aumentar a medida que se accede a zonas rurales y barrios aislados por la caída de árboles y postes de energía.
El fenómeno climático continúa desplazándose hacia el océano Atlántico, pero se mantienen alertas por posibles ráfagas de viento y condiciones adversas en otras zonas del sur brasileño.
Este tornado constituye uno de los eventos meteorológicos más devastadores registrados en la historia reciente de Paraná, dejando una comunidad devastada y un desafío enorme para la recuperación y la solidaridad.