sábado 08 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025 - 19:03
Rio Bonito do Iguaçu.

Tornado devastador en el sur de Brasil deja seis muertos y más de 750 heridos

Una tragedia golpea al sur de Brasil. Al menos seis personas murieron y más de 750 resultaron heridas por un tornado en el sur del vecino país.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
La localidad, con aproximadamente 14 mil habitantes, fue prácticamente destruida. El tornado volcó automóviles, derrumbó casas enteras y dejó millas de personas sin electricidad desde la noche del viernes. Autoridades y equipos de rescate trabajan intensamente desde las primeras horas del sábado para atender a los afectados, buscar desaparecidos y asistir con suministro básico.

Imágenes aéreas compartidas por medios locales muestran la magnitud del desastre: calles llenas de escombros, postes eléctricos caídos, techos arrancados y autos destrozados por la fuerza del viento. Se que el fenómeno meteorológico se generó a partir de un ciclo extratropical que afecta el destaca sur de Brasil, provocando además lluvias intensas y granizo en las regiones de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.

Medidas y respuestas ante la emergencia

El gobierno del estado de Paraná declaró el estado de calamidad pública para esta región, lo que habilita a implementar medidas especiales para agilizar la ayuda a los damnificados y gestionar la asistencia federal. Distintas instituciones coordinaron el envío de recursos para la reconstrucción y el apoyo social.

Tornado devastador en el sur de Brasil deja seis muertos y más de 750 heridos

Se reportaron víctimas mortales de diversas edades, incluyendo hombres de 49, 57 y 83 años, y mujeres de 47 y 14 años. Además, una persona murió en la ciudad vecina de Guarapuava y se mantiene una persona desaparecida. El número de afectados y heridos podría aumentar a medida que se accede a zonas rurales y barrios aislados por la caída de árboles y postes de energía.

El fenómeno climático continúa desplazándose hacia el océano Atlántico, pero se mantienen alertas por posibles ráfagas de viento y condiciones adversas en otras zonas del sur brasileño.

Este tornado constituye uno de los eventos meteorológicos más devastadores registrados en la historia reciente de Paraná, dejando una comunidad devastada y un desafío enorme para la recuperación y la solidaridad.

