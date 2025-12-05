Confirmado: los días que jugará la selección argentina el Mundial 2026

Se confirmó que la próxima temporada debutará en 2026.
La Selección Argentina ya tiene definidos a sus primeros adversarios para el Mundial 2026. Este viernes se realizó el sorteo del torneo que el año próximo se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, y el equipo de Scaloni fue sorteado en el Grupo J, junto a Austria, Argelia y Jordania.
Aunque el cronograma definitivo se difundirá recién el sábado, la FIFA dio a conocer una programación preliminar. Gracias a ese adelanto, el conjunto nacional conoce las fechas de sus tres presentaciones iniciales, aunque aún restan confirmar los horarios y las ciudades específicas.
De todos modos, está asegurado que los encuentros del grupo se desarrollarán en Dallas, San Francisco y Kansas. El estreno de la Selección será frente a Argelia el 16 de junio. Después llegará el turno de medirse con Austria el 22 de junio, y el último compromiso del grupo será contra Jordania el 27 de junio.
¿Qué días jugaría la Selección Argentina en el Mundial 2026?
Fase de grupos
Fecha 1: 16 de junio vs. Argelia en Kansas o San Francisco.
Fecha 2: 22 de junio vs. Austria en Dallas o San Francisco.
Fecha 3: 27 de junio vs. Jordania en Kansas o Dallas.
Los detalles sobre en qué canchas jugará Argentina y a qué hora se disputará cada encuentro se confirmarán el sábado 6 de diciembre. Esto se debe a que la FIFA aún evalúa posibles ajustes destinados a optimizar los traslados y la organización general de las selecciones.