Confirmado: los días que jugará la selección argentina el Mundial 2026

Se confirmó que la próxima temporada debutará en 2026.

La Selección Argentina ya tiene definidos a sus primeros adversarios para el Mundial 2026. Este viernes se realizó el sorteo del torneo que el año próximo se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, y el equipo de Scaloni fue sorteado en el Grupo J, junto a Austria, Argelia y Jordania.

Aunque el cronograma definitivo se difundirá recién el sábado, la FIFA dio a conocer una programación preliminar. Gracias a ese adelanto, el conjunto nacional conoce las fechas de sus tres presentaciones iniciales, aunque aún restan confirmar los horarios y las ciudades específicas.

La Albiceleste quedó sorteada en el Grupo J. De todos modos, está asegurado que los encuentros del grupo se desarrollarán en Dallas, San Francisco y Kansas. El estreno de la Selección será frente a Argelia el 16 de junio. Después llegará el turno de medirse con Austria el 22 de junio, y el último compromiso del grupo será contra Jordania el 27 de junio.

Qué días jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026. ¿Qué días jugaría la Selección Argentina en el Mundial 2026? Fase de grupos

Fecha 1 : 16 de junio vs. Argelia en Kansas o San Francisco.

: 16 de junio vs. Argelia en Kansas o San Francisco. Fecha 2 : 22 de junio vs. Austria en Dallas o San Francisco.

: 22 de junio vs. Austria en Dallas o San Francisco. Fecha 3: 27 de junio vs. Jordania en Kansas o Dallas. Argentina fue cabeza de serie del Grupo J. Los detalles sobre en qué canchas jugará Argentina y a qué hora se disputará cada encuentro se confirmarán el sábado 6 de diciembre. Esto se debe a que la FIFA aún evalúa posibles ajustes destinados a optimizar los traslados y la organización general de las selecciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.