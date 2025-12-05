viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 16:49
Fútbol.

Así quedaron confirmados los grupos del Mundial 2026

Argentina ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026, tras un sorteo histórico que definió los 12 grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por  Federico Franco
La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, ya sabe qué camino deberá recorrer en su defensa del título mundial.

El sorteo realizado este viernes determinó que la Scaloneta encabezará el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, en la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

El evento reunió a figuras destacadas del fútbol internacional y dejó definidos los 12 grupos del certamen, que por primera vez tendrá 48 selecciones.

Así quedaron conformados todos los grupos del Mundial 2026

image

GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Repechaje Europeo 4 (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia).

GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Repechaje Europeo 1 (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte).

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repechaje Europeo 3 (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).

GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europeo 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Noruega).

GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

GRUPO J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

GRUPO K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

