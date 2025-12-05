Así quedaron confirmados los grupos del Mundial 2026

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, ya sabe qué camino deberá recorrer en su defensa del título mundial.
Argentina ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026, tras un sorteo histórico que definió los 12 grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El sorteo realizado este viernes determinó que la Scaloneta encabezará el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, en la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.
El evento reunió a figuras destacadas del fútbol internacional y dejó definidos los 12 grupos del certamen, que por primera vez tendrá 48 selecciones.
GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Repechaje Europeo 4 (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia).
GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Repechaje Europeo 1 (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte).
GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repechaje Europeo 3 (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).
GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europeo 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Noruega).
GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).
GRUPO J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
GRUPO K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).
GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.
