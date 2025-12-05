EN VIVO: seguí el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026

Empezó la recta final para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, este viernes la FIFA llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C. Seguí EN VIVO el minuto a minuto y conocé quiénes son los rivales de la Selección Argentina.
Todos los grupos
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
- Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá