EN VIVO: seguí el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026

El discurso de Infantino

“Bienvenidos a todos. Quiero saludar a muchos invitados especiales que han venido: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Melania Trump. Gracias por estar acá. Bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney”, dijo el titular de FIFA.

“Venimos a celebrar el sorteo, no es solamente un evento deportivo. Tenemos tres países hermosos, 16 hermosas sedes, 48 excelentes equipos y un solo campeón. Va a ser espectacular. Tendremos siete millones de personas en los estadios, y habrá muchos más viniendo a los tres países para sentir la energía y la magia de un Mundial”.

“Tenemos que hacer un show porque estamos en Estados Unidos de América, tenemos los presentadores, los artistas... Tenemos los mejores asistentes para el sorteo y, por supuesto, el mejor público en el Kennedy Center", agregó.

"Será el mayor Mundial de la historia. Mucho más que un simple evento deportivo. Será, sencillamente, el mayor acontecimiento que la humanidad ha visto y verá", aseguró Infantino .