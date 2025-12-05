sábado 06 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 19:41
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

El SAME asistió a dos adolescentes con crisis de angustia y a una adulta mayor con un cuadro de presión elevada durante el inicio de la Cena Blanca.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cena Blanca 2025
El coordinador de cobertura del SAME, Jorge Zajama, explicó que el equipo trabajó de manera conjunta con Defensa Civil, Bomberos y Policía para resguardar a los estudiantes desde el inicio de la tormenta. “Primero estuvimos tratando de prever que los chicos traten de no mojarse. Entramos a las carpas grandes y ahora estamos haciendo dos atenciones con personal de salud mental por una crisis más de angustia por lo que está sucediendo”, detalló.

Suspendieron la pasarela de la Cena Blanca
Suspendieron la pasarela de la Cena Blanca

Suspendieron la pasarela de la Cena Blanca

Las dos intervenciones correspondieron a estudiantes que atravesaban episodios de ansiedad y angustia ligados a la situación climática y la tensión por la posible suspensión del evento. “Los estamos tratando de contener, nada grave por suerte”, señaló Zajama.

Además, se atendió a una joven con una lesión en los pies causada por el calzado, un tipo de asistencia frecuente en eventos de larga duración.

Cabe mencionar una adulta mayor también fue asistida por el SAME tras sufrir una leve suba de presión. “La estamos controlando. Es una persona que tiene su medicación habitual y ahora está en reposo”, indicaron desde el equipo de salud.

Suspendieron la Cena Blanca 2025: se reprogramó para el sábado 6 de diciembre

La organización confirmó que la Cena Blanca 2025 fue suspendida este viernes 5 de diciembre debido a las intensas lluvias y las condiciones climáticas adversas registradas en Ciudad Cultural. El evento se reprogramó para el sábado 6 de diciembre, manteniendo la misma logística prevista.

