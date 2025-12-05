Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

La intensa lluvia en el día de la Cena Blanca generó momentos de tensión entre los asistentes que este viernes 5 de diciembre llegaron a Ciudad Cultural. En diálogo con TodoJujuy, el SAME 107 confirmó que realizó tres atenciones durante la primera parte del evento, dos adolescentes con crisis de angustia y una mujer adulta mayor que presentó un episodio de hipertensión.

El coordinador de cobertura del SAME, Jorge Zajama, explicó que el equipo trabajó de manera conjunta con Defensa Civil, Bomberos y Policía para resguardar a los estudiantes desde el inicio de la tormenta. “Primero estuvimos tratando de prever que los chicos traten de no mojarse. Entramos a las carpas grandes y ahora estamos haciendo dos atenciones con personal de salud mental por una crisis más de angustia por lo que está sucediendo”, detalló.

Suspendieron la pasarela de la Cena Blanca Suspendieron la pasarela de la Cena Blanca Las dos intervenciones correspondieron a estudiantes que atravesaban episodios de ansiedad y angustia ligados a la situación climática y la tensión por la posible suspensión del evento. “Los estamos tratando de contener, nada grave por suerte”, señaló Zajama.

Además, se atendió a una joven con una lesión en los pies causada por el calzado, un tipo de asistencia frecuente en eventos de larga duración.

Cabe mencionar una adulta mayor también fue asistida por el SAME tras sufrir una leve suba de presión. “La estamos controlando. Es una persona que tiene su medicación habitual y ahora está en reposo”, indicaron desde el equipo de salud. Suspendieron la Cena Blanca 2025: se reprogramó para el sábado 6 de diciembre La organización confirmó que la Cena Blanca 2025 fue suspendida este viernes 5 de diciembre debido a las intensas lluvias y las condiciones climáticas adversas registradas en Ciudad Cultural. El evento se reprogramó para el sábado 6 de diciembre, manteniendo la misma logística prevista.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.