sábado 06 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 20:21
Temporal.

Remarcan que la Cena Blanca fue suspendida por seguridad: "Fue la mejor decisión", señalaron desde el SAME

Tras la intensa tormenta, desde el SAME remarcaron que suspender la Cena Blanca fue una medida preventiva para resguardar a los estudiantes y al personal.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cena Blanca suspendida

Cena Blanca suspendida

Cena Blanca 2025
Pablo Jure, referente del SAME y miembro del comité de emergencia, explicó que la determinación se basó exclusivamente en criterios de seguridad. “Fue la mejor decisión que tomó el Ente, conjuntamente con todas las entidades de emergencia. Lo más importante es la seguridad de los chicos”, señaló.

Jure detalló que el sector del escenario, las carpas logísticas y los espacios destinados a la cena se encontraban completamente inundados. “La cantidad de agua que entró a las carpas donde tenían que cenar los chicos, y sobre todo festejar y disfrutar, era un tema bastante importante”, expresó. Aunque no pudo precisar el volumen exacto de lluvia, indicó que la caída fue “importante” y suficiente para comprometer las instalaciones.

Además, se evaluó el riesgo de continuidad del mal tiempo. “Hay pronósticos de réplica de este clima entre las 2 y las 4 de la mañana. Si esto llegara a ocurrir en ese horario, sería bastante complejo para los papás y para la familia en general, teniendo en cuenta que por la cantidad de chicos que hay se congestionan las líneas telefónicas y es muy difícil el acceso”, explicó.

Embed - PABLO JURE – SAME - CENA BLANCA 2025

Atenciones realizadas durante la jornada por parte del SAME

El SAME registró diferentes asistencias vinculadas al frío y las condiciones del suelo. “Se atendieron por lo mismo de siempre, algunos arreglos, escoriaciones simples y sobre todo por el tema del frío, de los chicos mojados”, indicó Jure.

Detalló que parte de la demanda también fue abordada a través de la unidad de soporte de emergencia, donde se asistió a jóvenes afectados principalmente por las bajas temperaturas y por lesiones en miembros inferiores.

Trabajo del SAME en la Cena Blanca:

Jure remarcó que todos los organismos estaban trabajando de manera coordinada, tanto el SAME, Seguridad, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios. “La idea es acompañarlos permanentemente, no solamente con la parte de salud, sino también con la parte de seguridad y todas las entidades de protección para los chicos. Vamos a velar siempre por la seguridad para que ellos puedan disfrutar como corresponde”, afirmó.

Si bien reconoció el enojo y la frustración lógica entre los estudiantes. “De nada nos sirve que estén muy bonitas y que les haya pasado algo. Arruina absolutamente la fiesta, no solo para esos chicos sino para todo el entorno en general”, puntualizó.

Jure aseguró que suspender el evento fue “una gran decisión” y que la seguridad, en este contexto, debía estar por encima de cualquier expectativa.

