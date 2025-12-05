sábado 06 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 20:09
Egresados.

Reprogramaron la Cena Blanca para este sábado: cómo estará el tiempo

La Cena Blanca será este sábado en Ciudad Cultural y el SMN anticipa nubosidad, una máxima de 26°C y chances de tormentas aisladas por la noche.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
tormentas lluvias.jpg
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del sábado presentará condiciones variables, con momentos de nubosidad y probabilidades de tormentas aisladas en distintos tramos del día.

Cena Blanca 2025 suspendida
Cena Blanca 2025 suspendida

Cena Blanca 2025 suspendida

El SMN anticipa para este sábado una jornada con temperaturas entre 17°C y 26°C y con predominio de nubosidad durante la mañana y la tarde. La inestabilidad se concentraría especialmente en los extremos del día. Durante la madrugada se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10% al 40%, viento leve del noroeste y una temperatura cercana a los 17°C.

Hacia la mañana el cielo estaría mayormente nublado, con muy baja chance de lluvias, una temperatura de alrededor de 20°C y viento del sur. La tarde mantendría las mismas condiciones de nubosidad y baja probabilidad de precipitación, con una máxima estimada de 26°C y viento del noreste.

Para la noche, el SMN vuelve a anticipar tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, temperatura cercana a los 24°C y viento del suroeste.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Embed - MARTÍN MEYER SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA CENA BLANCA

