Reprogramaron la Cena Blanca para este sábado: cómo estará el tiempo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del sábado presentará condiciones variables, con momentos de nubosidad y probabilidades de tormentas aisladas en distintos tramos del día.
El SMN anticipa para este sábado una jornada con temperaturas entre 17°C y 26°C y con predominio de nubosidad durante la mañana y la tarde. La inestabilidad se concentraría especialmente en los extremos del día. Durante la madrugada se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10% al 40%, viento leve del noroeste y una temperatura cercana a los 17°C.
Hacia la mañana el cielo estaría mayormente nublado, con muy baja chance de lluvias, una temperatura de alrededor de 20°C y viento del sur. La tarde mantendría las mismas condiciones de nubosidad y baja probabilidad de precipitación, con una máxima estimada de 26°C y viento del noreste.
Para la noche, el SMN vuelve a anticipar tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, temperatura cercana a los 24°C y viento del suroeste.
