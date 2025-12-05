Reprogramaron la Cena Blanca para este sábado: cómo estará el tiempo

Tras la suspensión del evento por las intensas lluvias registradas el jueves, la Cena Blanca fue reprogramada para este sábado 6 de diciembre en Ciudad Cultural. Con el nuevo día ya confirmado, muchos estudiantes y familias empezaron a consultar cómo estará el clima durante la jornada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del sábado presentará condiciones variables, con momentos de nubosidad y probabilidades de tormentas aisladas en distintos tramos del día.

Cena Blanca 2025 suspendida Cena Blanca 2025 suspendida El SMN anticipa para este sábado una jornada con temperaturas entre 17°C y 26°C y con predominio de nubosidad durante la mañana y la tarde. La inestabilidad se concentraría especialmente en los extremos del día. Durante la madrugada se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10% al 40%, viento leve del noroeste y una temperatura cercana a los 17°C.

Hacia la mañana el cielo estaría mayormente nublado, con muy baja chance de lluvias, una temperatura de alrededor de 20°C y viento del sur. La tarde mantendría las mismas condiciones de nubosidad y baja probabilidad de precipitación, con una máxima estimada de 26°C y viento del noreste.

Para la noche, el SMN vuelve a anticipar tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, temperatura cercana a los 24°C y viento del suroeste. Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana" Embed - MARTÍN MEYER SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA CENA BLANCA

