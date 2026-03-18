La Asociación Todos Juntos tiene club: "La Vicuñas", apuesta a la inclusión y el deporte

"Las Vicuñas", nuevo club de la Asociación Todos Juntos.

Con el lema “Todos juntos derribamos barreras y construimos futuro” , la Asociación Todos Juntos dio un paso importante en su camino por una inclusión real con la inauguración de su Club Social y Deportivo “Las Vicuñas” , una nueva propuesta pensada especialmente para jóvenes y adultos.

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La presentación se realizó en el contexto de la Semana del Síndrome de Down , una fecha significativa que invita a reflexionar sobre derechos, participación y oportunidades concretas para las personas con discapacidad.

Desde la institución destacaron que este nuevo espacio nace con el objetivo de seguir generando instancias reales de encuentro, participación y vida comunitaria, fortaleciendo el desarrollo personal y colectivo.

El nombre elegido no fue casual. Las vicuñas representan comunidad, libertad, identidad jujeña y la idea de avanzar todos hacia un mismo lado . Por eso, se convirtieron en el símbolo de este nuevo club que busca reflejar pertenencia, trabajo conjunto y un fuerte vínculo con la provincia.

La propuesta apunta a que las personas con discapacidad puedan desarrollarse como agentes activos dentro de la comunidad, fortaleciendo vínculos, intereses y proyectos compartidos, y reconociéndose también como ciudadanos plenos de Jujuy.

Deporte, arte, recreación y habilidades para la vida adulta

En el club se impulsarán distintas actividades orientadas al deporte, la recreación, el arte y la socialización, pero también habrá propuestas vinculadas al desarrollo de habilidades para la vida adulta y la participación social.

La iniciativa busca ofrecer herramientas concretas para fomentar la autonomía, el encuentro con otros y la construcción de nuevos espacios de pertenencia, en un ámbito pensado desde la inclusión y el acompañamiento.

Asociacion Todos Juntos - Las Vicuñas

Un espacio para articular con otras instituciones

Además de sus actividades internas, “Las Vicuñas” se proyecta como un espacio abierto a la articulación con otras instituciones y organizaciones. La idea es generar experiencias compartidas que amplíen las oportunidades de participación y fortalezcan la integración en distintos ámbitos de la sociedad.

Cómo sumarse al nuevo club

Quienes quieran conocer los requisitos para formar parte de esta nueva propuesta pueden comunicarse por WhatsApp al 3884359319.

Con “Las Vicuñas”, la Asociación Todos Juntos suma una nueva herramienta para seguir derribando barreras y construyendo futuro desde la participación, la identidad y el trabajo colectivo.