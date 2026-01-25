Todos Juntos impulsa una feria solidaria para sostener la inclusión de jóvenes con discapacidad

La iniciativa se desarrolla de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, en la vereda de su sede central, ubicada en Belgrano 1351, y está abierta a toda la comunidad. En diálogo con Canal 4, la directora de la institución, Camila López Naguil, explicó que la feria no es solo una herramienta económica, sino también formativa.
“Estamos haciendo una feria de ropa nueva y usada, una feria americana muy linda, atendida por jóvenes y adultos que acompañamos tanto en nuestro centro de día ocupacional como en nuestra residencia”, señaló.
Actualmente, Todos Juntos cuenta con dos espacios clave: la sede de calle Belgrano y una granja educativa terapéutica camino a Los Alisos, que también requiere inversiones para su mantenimiento y crecimiento.
Más personas, más desafíos
La directora remarcó que desde fines de 2024 la institución dio un paso fundamental con la apertura de una residencia para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y problemáticas psicosociales, que no cuentan con redes familiares.
“En este momento tenemos 18 personas viviendo con nosotros. Como en toda nuestra propuesta, lo que se promueve es la autonomía, la calidad de vida y los proyectos de vida”, sostuvo.
En ese marco, la feria también apunta a generar recursos para sumar nuevas propuestas laborales, con la expectativa de que los participantes puedan, a futuro, acceder a empleos formales.
Donar, comprar y acompañar
La feria recibe donaciones de ropa y también invita a los vecinos a acercarse a comprar.
“Recibimos ropa encantados, pero ante todo vengan a revolver, porque está linda la ropa que hay y a muy buenos precios. La intención principal es la práctica formativa, y después eso nos ayuda muchísimo a sostener y mejorar los espacios”, remarcó López Naguil.
Finalmente, destacó el acompañamiento de la comunidad jujeña: “Siempre decimos que Jujuy es muy generoso. Hay un avance en la mirada hacia las personas con discapacidad, aunque todavía falta mucho camino por recorrer. El trabajo es un derecho humano, y cuando se les da la oportunidad, son personas que aportan muchísimo valor”.
Embed - Camila López Naguil - Campaña solidaria de Todos Juntos