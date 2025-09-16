La emotiva carta de la Asociación Todos Juntos: "Que nos miren como a cualquier otro colegio"

Asociación Todos Juntos.

Los carroceros de la Asociación Todos Juntos, que este año participan por tercera vez consecutiva en el Desfile de Carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, se expresaron a través de una carta abierta dirigida a los jurados.

image Destacaron que su carruaje es fruto de “tantas horas de trabajo, esfuerzo y entusiasmo junto a nuestras familias y profes” y que nació de sus propias manos, creatividad y ganas de ser parte de la fiesta estudiantil más importante de Jujuy.

El mensaje incluyó un pedido muy especial: “Queremos pedirles algo muy simple pero muy importante: que nos miren como a cualquier otro colegio, porque en realidad somos iguales. Somos adolescentes, estudiantes de Educación Integral, que seguimos nuestra trayectoria escolar dentro de la Modalidad Especial y tenemos la misma edad y las mismas ganas de vivir esta experiencia que los chicos de la secundaria”.

ASOCIACIÓN TODOS JUNTOS.jpg Carroza asociación Todos Juntos (archivo). Subrayaron que no les preocupa el premio que puedan obtener, sino que se los evalúe “con la misma vara, con la misma mirada justa y exigente que al resto”, porque para ellos eso significa verdadera inclusión: “disfrutar, competir, aprender y celebrar como todos”. image Finalmente, agradecieron la oportunidad de participar en la FNE 2025 y remarcaron que su carroza es fruto del esfuerzo colectivo: “Queremos que se vea eso: que también sabemos soñar en grande y trabajar en equipo para hacerlo realidad. Para nosotros, participar ya es una fiesta, pero que nos miren de igual a igual es lo que la hace completa”. Embed - PATRICIO CARRILLO- asociación Todos Juntos

