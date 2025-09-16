martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 19:39
FNE 2025.

La emotiva carta de la Asociación Todos Juntos: "Que nos miren como a cualquier otro colegio"

Los estudiantes de la Asociación Todos Juntos enviaron una carta a los jurados del Desfile de Carrozas, en la que solicitaron igualdad al ser evaluados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Asociación Todos Juntos.

Asociación Todos Juntos.

Lee además
Raúl Jorge valoró la FNE 2025
Ciudad Cultural

FNE 2025: "es uno de los mejores momentos de un alumno", sostuvo Raúl Jorge
FNE 2025: Amo la Fiesta de los Estudiantes, dijo Victoria Zamar
Ciudad Cultural.

FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar

image

Destacaron que su carruaje es fruto de “tantas horas de trabajo, esfuerzo y entusiasmo junto a nuestras familias y profes” y que nació de sus propias manos, creatividad y ganas de ser parte de la fiesta estudiantil más importante de Jujuy.

El mensaje incluyó un pedido muy especial: “Queremos pedirles algo muy simple pero muy importante: que nos miren como a cualquier otro colegio, porque en realidad somos iguales. Somos adolescentes, estudiantes de Educación Integral, que seguimos nuestra trayectoria escolar dentro de la Modalidad Especial y tenemos la misma edad y las mismas ganas de vivir esta experiencia que los chicos de la secundaria”.

ASOCIACIÓN TODOS JUNTOS.jpg
Carroza asociación Todos Juntos (archivo).

Carroza asociación Todos Juntos (archivo).

Subrayaron que no les preocupa el premio que puedan obtener, sino que se los evalúe “con la misma vara, con la misma mirada justa y exigente que al resto”, porque para ellos eso significa verdadera inclusión: “disfrutar, competir, aprender y celebrar como todos”.

image

Finalmente, agradecieron la oportunidad de participar en la FNE 2025 y remarcaron que su carroza es fruto del esfuerzo colectivo: “Queremos que se vea eso: que también sabemos soñar en grande y trabajar en equipo para hacerlo realidad. Para nosotros, participar ya es una fiesta, pero que nos miren de igual a igual es lo que la hace completa”.

Embed - PATRICIO CARRILLO- asociación Todos Juntos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: "es uno de los mejores momentos de un alumno", sostuvo Raúl Jorge

FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar

FNE 2025: "Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes", dijo Martín Meyer

FNE 2025: hasta cuándo se otorgan los permisos para la venta en Ciudad Cultural

Murió el actor Robert Redford: qué le pasó

Las más leídas

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy
Todo listo.

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

45 carrozas ya llegaron a Ciudad Cultural palpitando la FNE 2025
EN VIVO.

45 carrozas ya llegaron a Ciudad Cultural palpitando la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel