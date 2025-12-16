martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 20:05
Empatía.

Inclusión laboral, cambiar vidas y un mensaje de esperanza: la inspiradora historia de José "Pepe" Ramón

La iniciativa de José “Pepe” Ramón demuestra que la inclusión no es un discurso, sino una práctica diaria que transforma vidas, familias y comunidades enteras.

Federico Franco
Por  Federico Franco
José Pepe Ramón en Sin Límites.

José "Pepe" Ramón en Sin Límites.

La gran tarea de inclusión de José Pepe Ramón.

La gran tarea de inclusión de José "Pepe" Ramón.

La gran tarea de inclusión de José Pepe Ramón.

La gran tarea de inclusión de José "Pepe" Ramón.

José Pepe Ramón en Sin Límites.

José "Pepe" Ramón en Sin Límites.

Este martes 16 de diciembre, el programa “Sin Límites”, conducido por Alberto Siufi, recibió a José “Pepe” Ramón, empresario de Yerba Buena (Tucumán) que se convirtió en un referente nacional de la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Lee además
Zona donde fue el crimen de Juan Vanega video
Alto Comedero.

Zona insegura: así es el lugar donde asesinaron a Juan Vanega en Alto Comedero
Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Airesapareció en Jujuy (Foto ilustrativa)
Investigación.

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Aires apareció en Jujuy

Con una experiencia construida desde lo cotidiano y sin un plan previo, Ramón impulsa hoy un modelo que ya emplea a decenas de jóvenes con distintas discapacidades, tanto en su empresa como en un bar inclusivo único en la región.

Durante la entrevista, Ramón relató que su vínculo con la inclusión nació de manera natural: “Yo tuve la suerte de nacer en un barrio donde había una familia amiga que eran ocho hermanos, y el más chico, Benjamín, tenía síndrome de Down. Siempre tuve una conexión muy especial con las personas con síndrome de Down”.

José "Pepe" Ramón en Sin Límites.
José

José "Pepe" Ramón en Sin Límites.

Ese lazo fue el punto de partida para una experiencia que marcaría su vida y su empresa: “Un día le dije: ‘Gara, ¿querés trabajar en la empresa?’. Y se vino. Fue una experiencia maravillosa. Después se fueron incorporando otros y hoy está totalmente naturalizado”.

Actualmente, su empresa cuenta con 14 personas con discapacidad trabajando de manera activa, dentro de un plantel total de 120 empleados. Ramón destacó que el acompañamiento del equipo fue clave: “La idea puede ser de uno, pero el rescato es que todos los colaboradores estuvieron de acuerdo. Hoy es algo totalmente natural”.

La inclusión como transformación real

A lo largo de la charla, el empresario remarcó que la inclusión no solo impacta en el ámbito laboral, sino también en la vida social y emocional de las personas. “Hacen una verdadera inclusión, porque no se circunscribe solo al trabajo diario. Comparten cumpleaños, casamientos, recitales. Eso es inclusión real”.

Uno de los relatos más conmovedores fue el de Manu, un joven con autismo que hoy trabaja en su empresa: “Cuando llegó, no hablaba. Hoy conversa, canta, baila y hasta me abraza. Los padres vienen y nos dicen: ‘¿Qué hicieron ustedes?’ El autismo no es mal carácter ni capricho, es una condición. Hay que aprender a acompañar”.

Un bar inclusivo pensado para todos

La gran tarea de inclusión de José "Pepe" Ramón.
La gran tarea de inclusión de José

La gran tarea de inclusión de José "Pepe" Ramón.

Además de su empresa, Ramón impulsó la creación de un bar inclusivo atendido por personas con discapacidad y diseñado para clientes con todo tipo de necesidades, “no queremos que nadie venga por pena. Queremos que vengan por la calidad del producto”.

El espacio cuenta con rampas, cartas en braille, piso podotáctil, lengua de señas y un diseño pensado desde la experiencia real: “Llevamos personas con distintas discapacidades y les preguntamos qué hacía falta. Así lo fuimos mejorando”.

Actualmente, el bar emplea a 34 personas con discapacidad y se convirtió en un punto de referencia en Tucumán.

Trabajo, límites y dignidad

La gran tarea de inclusión de José "Pepe" Ramón.
La gran tarea de inclusión de José

La gran tarea de inclusión de José "Pepe" Ramón.

Ramón también habló de la importancia de establecer normas claras: “Esto también es educación. Si hay una actitud fuera de lugar, hay que poner límites. Como con cualquier trabajador”. Sobre el pago y las condiciones laborales, fue contundente: “Les pagamos a todos. El único beneficio que tenemos es emocional, no hay otro”.

“Muchos tienen miedo de perder una pensión. En este país, perder algo y volver a recuperarlo es muy difícil”, agregó.

Un modelo que inspira

Hacia el final, Ramón dejó un mensaje que resume su pensamiento: “Si hubiese una persona con discapacidad en cada lugar de trabajo, la discapacidad dejaría de ser una frontera”, y concluyó con una reflexión que atraviesa toda su experiencia: “Si ellos la pasarán mal, no irían. Si los padres no vieran cambios, tampoco. Pero hoy van felices, y eso es lo más importante”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Zona insegura: así es el lugar donde asesinaron a Juan Vanega en Alto Comedero

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Aires apareció en Jujuy

El sueño de un techo: niños de dos escuelas de Purmamarca necesitan ayuda

Desde el lunes los motociclistas sin casco no podrán cruzar los puentes

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

Lo que se lee ahora
Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Velorio de Juan Vanega. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Vanega: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero
Dolor.

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel