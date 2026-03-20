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20 de marzo de 2026 - 17:35
Jujuy.

Peregrinación a Punta Corral: así se encuentran los caminos en Tumbaya

Personal especializado acondicionada los caminos desde Tumbaya hacia el Santuario de la Virgen de Punta Corral por la peregrinación de fieles.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caminos al Abra de Punta Corral

Caminos al Abra de Punta Corral

Cada año cientos de peregrinos participan de la tradicional celebración en honor a la Virgen de Punta Corral desde Tumbaya. Desde esta semana los fieles comenzaron a subir el santuario, mientras personal de Recursos Hídricos trabaja en la mejora de los caminos.

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Con maquinaria especial, llevan adelante obras en el camino desde el tramo comprendido entre el Segundo y el Primer Calvario del camino hacia el Abra de Punta Corral en el marco del Plan Hídrico Provincial, para garantizar la seguridad en los sectores estratégicos.

Las obras en Punta Corral

Estas avanzan desde el Segundo Calvario hacia el Primero, con una topadora y una excavadora de la repartición. Los trabajos ya superaron uno de los sectores más complejos del trayecto, conocido como “El Angosto”.

También ejecutan los trabajos de encauce sobre el río Grande, en la zona de Tumbaya, con la instalación de tres torres de iluminación de gran porte, de las cuales dos son en los sectores del Primer y Segundo Calvario, y una en el área donde funcionará el SAME.

Caminos al Abra de Punta Corral
Caminos al Abra de Punta Corral

Caminos al Abra de Punta Corral

Destacaron que cuando se terminen los trabajos, tanto la maquinaria como el personal de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, permanecerán en la zona en estado de guardia, con el objetivo de brindar asistencia inmediata ante cualquier eventualidad, hasta la finalización de la peregrinación.

Peregrinación masiva

Desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tumbaya advirtieron que cada año crece la cantidad de fieles que suben en la previa, y que ese movimiento anticipado obligó a reforzar no solo la logística, sino también la presencia pastoral en el santuario.

“Todos los años crece la cantidad de peregrinos. Más allá de los días centrales, en los días previos cada vez sube más gente, por eso desde la parroquia vimos la posibilidad de que algún sacerdote pueda subir porque ya hay gente”, explicó Alberto Guari, vicario de la parroquia.

Desde este viernes, sábado y domingo ya habrá misas en Punta Corral. “La preparación en la fe y el corazón de cada uno nace en el mismo instante en el que se toma la decisión de ir. La gran mayoría de los que van lo hacen por fe”, expresó Guari.

Embed - Punta Corral: habrá misas este sábado y domingo en plena previa de la peregrinación

La novena empezó el 20 de marzo y los días más fuertes de subida estarán concentrados entre el 21 y el 28 de marzo, con un momento clave el miércoles 25, cuando se realizará el ascenso de servidores desde la iglesia de Tumbaya.

El domingo 29 será el día del descenso de la Virgen hacia Tumbaya, uno de los momentos más convocantes de toda la religiosidad jujeña. Esa misma jornada, cuando la sagrada imagen llegue al pueblo, también se celebrará la misa principal. “La misa del domingo 29 en Tumbaya cuando llegue la Virgen también será celebrada por el Obispo”, confirmó Guari.

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