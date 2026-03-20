Punta Corral: habrá misas este sábado y domingo en plena previa de la peregrinación

La imagen de la "Mamita del Cerro" llegará al pueblo de Tumbaya al atardecer del domingo 29 de marzo acompañada por miles de peregrinos y bandas de sikuris.

La imagen de la "Mamita del Cerro" llegará al pueblo de Tumbaya al atardecer del domingo 20 de marzo acompañada por miles de peregrinos y bandas de sikuris.

La peregrinación a la Virgen de Punta Corral ya empezó a sentirse con fuerza mucho antes de sus días centrales. Desde la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tumbaya advirtieron que cada año crece la cantidad de fieles que suben en la previa, y que ese movimiento anticipado obligó a reforzar no solo la logística, sino también la presencia pastoral en el santuario.

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Ese es hoy uno de los datos más fuertes de esta edición: la fe ya no espera únicamente al fin de semana de la bajada. Los peregrinos comenzaron a subir desde hace días y este mismo fin de semana ya habrá celebraciones en Punta Corral.

El padre Alberto Guari , vicario de la parroquia, explicó que todo esto viene siendo preparado desde hace tiempo. “ La movida ya viene hace rato con todo lo que es la previa y la logística con el SAME, bomberos, policía. Hay una gran preparación y ya subió gente por Tunalito ”, señaló.

Según remarcó el sacerdote, la decisión de celebrar misas antes de los días más fuertes tiene que ver justamente con esa realidad que se repite y se profundiza año tras año. “ Todos los años crece la cantidad de peregrinos. Más allá de los días centrales, en los días previos cada vez sube más gente, por eso desde la parroquia vimos la posibilidad de que algún sacerdote pueda subir porque ya hay gente ”, explicó.

La imagen de la "Mamita del Cerro" llegará al pueblo de Tumbaya al atardecer del domingo 29 de marzo acompañada por miles de peregrinos y bandas de sikuris.

En ese marco, confirmó que este sábado y domingo ya habrá misas en Punta Corral, acompañando a los fieles que comenzaron el ascenso con anticipación.

Guari también puso el foco en el sentido espiritual de esa decisión de peregrinar. “La preparación en la fe y el corazón de cada uno nace en el mismo instante en el que se toma la decisión de ir. La gran mayoría de los que van lo hacen por fe”, expresó.

“Todos los años crece la cantidad de peregrinos" “Todos los años crece la cantidad de peregrinos"

Se acercan los ascensos a Punta Corral: dificultades y distancias de los diferentes caminos La novena empezará el 20 de marzo y los días más fuertes de subida estarán concentrados entre el 21 y el 28 de marzo, con un momento clave el miércoles 25, cuando se realizará el ascenso de servidores desde la iglesia de Tumbaya.

Los días fuertes: sábado 28 y domingo 29

Más allá de esta previa que ya está en marcha, el momento de mayor convocatoria volverá a concentrarse el sábado 28 y el domingo 29 de marzo.

El vicario detalló que el sábado habrá una jornada intensa de celebraciones en el santuario. “Misas del sábado 28 de marzo habrá cinco misas. A las 20 será la misa central que la celebrará el obispo arriba”, indicó.

El domingo 29 será el día del descenso de la Virgen hacia Tumbaya, uno de los momentos más convocantes de toda la religiosidad jujeña. Esa misma jornada, cuando la sagrada imagen llegue al pueblo, también se celebrará la misa principal. “La misa del domingo 29 en Tumbaya cuando llegue la Virgen también será celebrada por el Obispo”, confirmó Guari.

"Aconsejar para el domingo 29, venir con paciencia, la ruta se pone más lenta” "Aconsejar para el domingo 29, venir con paciencia, la ruta se pone más lenta”

Punta Corral: abandonar a una mascota supera el millón de pesos La novena empezará el 20 de marzo y los días más fuertes de subida estarán concentrados entre el 21 y el 28 de marzo, con un momento clave el miércoles 25, cuando se realizará el ascenso de servidores desde la iglesia de Tumbaya.

Piden paciencia para el momento de la llegada

Desde la organización remarcan que, por la magnitud de la convocatoria, ya se trabajó con diferentes instituciones para ordenar la peregrinación y la llegada de miles de personas. “Al ser un evento tan multitudinario, se trabajó con diversas instituciones”, señaló el sacerdote.

En ese sentido, hizo un pedido especial para el domingo 29, sobre todo en los horarios de mayor circulación de fieles. “Aconsejar para el domingo, venir con paciencia, la ruta se pone más lenta”, advirtió.

Además, explicó que durante parte de la jornada se tomará una medida puntual para evitar aglomeraciones en un sector muy sensible del recorrido. “Hay un momento del domingo que se cortará el ascenso de peregrinos para evitar la aglomeración en el 1 y 2° calvario”, indicó.

“Hay un momento del domingo que se cortará el ascenso de peregrinos" “Hay un momento del domingo que se cortará el ascenso de peregrinos"

Por eso, insistió en que la paciencia será clave en el tramo final de la bajada. “Pedimos paciencia a los peregrinos sobre todo en el momento que llega la Virgen. Todos queremos verla, tocarla”, dijo.