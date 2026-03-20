3 años de prisión a un policía por golpear brutalmente a un joven con discapacidad

Daniel Esteban Flores Taritolay fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial para ser policía por el doble tiempo de la condena , por el delito de “vejaciones” en la Comisaría Seccional Segunda de la Policía contra un joven con discapacidad.

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Lo resolvió el Tribunal integrado por los jueces Luciano Yapura, presidente de trámite, Felicia Barrios y María Margarita Nallar , quienes además resolvieron que, una vez firme la sentencia, se proceda a la inmediata detención de Flores Taritolay para cumplir con la pena.

El Tribunal enjuiciador también resolvió durante la sentencia dictada en las últimas horas en el salón de audiencias, absolver lisa y llanamente a otros tres efectivos policiales, dos hombres y una mujer, que fueron enjuiciados en la causa .

Un policía condenado por agresiones (Foto ilustrativa) Un policía condenado por agresiones (Foto ilustrativa)

La causa contra el policía

El delito por el que fue acusado y condenado Flores Taritolay ocurrió el 17 julio de 2023 entre las 3 y las horas 3:30 aproximadamente, en la Comisaría Seccional Segunda de la Policía en la calle Juana Manuela Gorriti esquina Uriondo del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Flores Taritolay cumplía funciones de cuartelero, e ingresó al patio a Gabriel Gonzalo Choque, lo esposó a una de las rejas de una ventana del patio, y a pesar de las súplicas de la víctima quien le decía que era discapacitado, el acusado, burlándose de su condición, le tapó la cabeza con una prenda de vestir y lo agredió brutalmente con un palo.

El joven sufrió múltiples lesiones en la cabeza, en el puente de la nariz, en la región ocular derecha, párpado inferior, pómulo izquierdo; también en la región retro auricular derecha, en región lumbar izquierda, en miembros superiores y en ambas piernas.

El juicio contra el policía

Como fiscal ante el Tribunal estuvo presente Juan Sorbello, del Ministerio Público de la Acusación; y como querellante se desempeñó Atilio Huanco del Centro de Asistencia a la Víctima. La defensa de Flores Taritolay fue ejercida por Fernando Bóveda y Patricia Puita.

Los tres efectivos policiales que fueron absueltos estuvieron representados por el Defensor Público Oficial Penal Esteban Salinas Saguir, del Ministerio Público de la Defensa.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, mediante su registración en el Sistema de Gestión Judicial.