viernes 20 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de marzo de 2026 - 15:47
Jujuy.

3 años de prisión a un policía por golpear brutalmente a un joven con discapacidad

Un policía fue condenado a 3 años de cárcel por golpear en una comisaría de San Salvador de Jujuy a un joven con discapacidad.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juicio contra el policía

Juicio contra el policía

Daniel Esteban Flores Taritolay fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial para ser policía por el doble tiempo de la condena, por el delito de “vejaciones” en la Comisaría Seccional Segunda de la Policía contra un joven con discapacidad.

Lee además
Terror enYuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía (Foto ilustrativa)
Violencia.

Terror en Yuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía
violenta manifestacion frente a la casa de gobierno por el conflicto salarial en la policia de jujuy
Tensión.

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Lo resolvió el Tribunal integrado por los jueces Luciano Yapura, presidente de trámite, Felicia Barrios y María Margarita Nallar, quienes además resolvieron que, una vez firme la sentencia, se proceda a la inmediata detención de Flores Taritolay para cumplir con la pena.

El Tribunal enjuiciador también resolvió durante la sentencia dictada en las últimas horas en el salón de audiencias, absolver lisa y llanamente a otros tres efectivos policiales, dos hombres y una mujer, que fueron enjuiciados en la causa.

Un policía condenado por agresiones (Foto ilustrativa)
Un policía condenado por agresiones (Foto ilustrativa)

Un policía condenado por agresiones (Foto ilustrativa)

La causa contra el policía

El delito por el que fue acusado y condenado Flores Taritolay ocurrió el 17 julio de 2023 entre las 3 y las horas 3:30 aproximadamente, en la Comisaría Seccional Segunda de la Policía en la calle Juana Manuela Gorriti esquina Uriondo del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Flores Taritolay cumplía funciones de cuartelero, e ingresó al patio a Gabriel Gonzalo Choque, lo esposó a una de las rejas de una ventana del patio, y a pesar de las súplicas de la víctima quien le decía que era discapacitado, el acusado, burlándose de su condición, le tapó la cabeza con una prenda de vestir y lo agredió brutalmente con un palo.

El joven sufrió múltiples lesiones en la cabeza, en el puente de la nariz, en la región ocular derecha, párpado inferior, pómulo izquierdo; también en la región retro auricular derecha, en región lumbar izquierda, en miembros superiores y en ambas piernas.

El juicio contra el policía

Como fiscal ante el Tribunal estuvo presente Juan Sorbello, del Ministerio Público de la Acusación; y como querellante se desempeñó Atilio Huanco del Centro de Asistencia a la Víctima. La defensa de Flores Taritolay fue ejercida por Fernando Bóveda y Patricia Puita.

Los tres efectivos policiales que fueron absueltos estuvieron representados por el Defensor Público Oficial Penal Esteban Salinas Saguir, del Ministerio Público de la Defensa.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, mediante su registración en el Sistema de Gestión Judicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Terror en Yuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía

Violenta manifestación frente a la Casa de Gobierno por el conflicto salarial en la Policía de Jujuy

Una mujer de 45 años se negó a un control de alcoholemia y atropelló a una policía

Un policía mató a tiros a un joven de 20 años en Ituzaingó y quedó detenido

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Lo que se lee ahora
Trabajos en el acueducto  video
Jujuy.

Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Trabajos en el acueducto  video
Jujuy.

Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

ANSES.
País.

ANSES modificó el calendario de pagos por los feriados del 23 y 24 de marzo

Corte de agua en Jujuy: estiman que el servicio comenzará a restablecerse desde las 14 video
Operativo.

Corte de agua en Jujuy: estiman que el servicio comenzará a restablecerse desde las 14

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Jujuy.

Fin de semana con alerta por tormentas en la provincia: qué día y en qué zonas

Alumnaagredida en un colegio de Alto Comedero video
Policiales.

Alto Comedero: habló el vicedirector del colegio de la alumna agredida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel