Día de las personas con discapacidad: actividades y un llamado a la inclusión en Jujuy

Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad e instituciones, familias y organizaciones jujeñas se unirán para visibilizar, concientizar y promover la inclusión.

Patricio Carrillo, presidente de la asociación “Todos Juntos”, habló con Canal 4 y adelantó las actividades y el rol clave de la familia y la comunidad: “Es un día en el que todas las instituciones que trabajamos para y por las personas con discapacidad aprovechamos la jornada para visibilizar, concientizar y tratar de abrir un poco las puertas para integrarnos con la comunidad” , afirmó.

Carrillo informó que este año participarán de la jornada organizada por el Gobierno provincial. “ Consiste en una caminata que va a arrancar desde la Federación de Básquet. Nos empezamos a juntar a las 8:30 para salir a las 9 hacia la punta del parque San Martín ”, detalló.

image Asociación Todos Juntos.

Allí se concentrarán las instituciones con una propuesta amplia: “Va a haber stands, shows, actividades diversas, stands informativos… es una jornada de intercambio y de estar en contacto entre todos”, explicó.

“Queremos que se acerquen a conocer las tareas y actividades que realizan las instituciones en materia de discapacidad, que son muchas y que trabajan bien”, sostuvo.

Además, se invitó a los participantes a llevar un accesorio o prenda amarilla, color que simboliza la discapacidad.

‍‍ El rol fundamental de la familia

Carrillo enfatizó que la inclusión empieza en casa: “La familia es el sostén principal. La inclusión empieza por la familia, es el primer ámbito de contacto que tiene una persona con discapacidad cuando nace. Si la persona no está incluida en su propio seno familiar, muy difícilmente se pueda incluir en otros ámbitos de la sociedad”.

Jornada de capacitación el jueves 4 de diciembre

Carrillo también anunció una actividad clave para continuar el trabajo de inclusión: “El día jueves 4 va a haber una jornada de capacitación sobre vida autónoma independiente en el Colegio de Abogados. Será de 8:30 a 17, con charlas, mesas de debate y destinada a familias, personas con discapacidad, profesionales y la comunidad en general”.