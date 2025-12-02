martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 14:46
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

El Gobierno decretó asueto administrativo para el viernes 5 de diciembre de 2025 para empleados públicos que no hayan tenido este beneficio en lo que va del año

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Casa de Gobierno&nbsp;

Casa de Gobierno 

Mediante el Decreto N° 4401, se dispuso otorgar asueto administrativo el viernes 5 de diciembre de 2025 a todo el personal de la Administración Pública Provincial, en sus ámbitos Centralizada, Descentralizada y Organismos Autárquicos, siempre que no hayan gozado de un asueto similar durante este año.

En los considerandos de la medida se recuerda que el primer viernes de diciembre se celebra el “Día del Empleado Público Provincial”, fecha instituida en reconocimiento a los trabajadores del Estado.

El Ejecutivo provincial remarcó que la decisión busca adherir a la celebración y reconocer la labor diaria de los agentes públicos, por lo que se considera “oportuno y necesario” conceder el asueto a quienes no tuvieron este beneficio en 2025 por el mismo motivo.

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Por  Federico Franco

