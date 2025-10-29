Suben las prestaciones por discapacidad hasta 35% en tres tramos

El Ministerio de Salud confirmó una actualización escalonada del nomenclador nacional de prestaciones para discapacidad , con incrementos que irán del 29,7% al 35,4% y se aplicarán en octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Presupuesto. Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

El ajuste fue resuelto tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas —con participación de ANDIS, PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud— y se concreta gracias a una partida adicional autorizada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El incremento impactará sobre los valores del nomenclador que utilizan instituciones, profesionales y servicios de internación, transporte, apoyos educativos y laborales, atención médica y rehabilitación , entre otros rubros.

Desde ANDIS y Salud remarcaron que se trata de “ una decisión concreta de acompañar a los prestad ores”, con un esquema de seguimiento y control para ordenar pagos y asegurar previsibilidad.

Suben las prestaciones por discapacidad (Foto ilustrativa) Suben las prestaciones por discapacidad (Foto ilustrativa)

Fallos judiciales y reclamos del sector

La semana pasada, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, y restableció 119.033 pensiones no contributivas por invalidez laboral que estaban suspendidas. No se restituirán los beneficios a personas privadas de libertad.

En paralelo, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad marcharon al Congreso y a la sede de Salud para exigir una actualización mayor y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que —sostienen— habilita un incremento del 70%.

El Gobierno enmarcó la decisión dentro de una política de “normalización y previsibilidad” y cuestionó los atrasos de años previos. Recordaron que el último aumento del nomenclador había sido de apenas 0,5% en diciembre de 2024, lo que derivó en cortes de servicios, cierre de centros y demoras de pago.

Funcionarios de ANDIS, que conduce el interventor Alejandro Vilches, señalaron que la actualización “ no sólo recompone valores, sino que restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de fondos para que la plata vaya donde corresponde”.

En el plano institucional, la resolución que ordena restituir las pensiones fue confirmada por la Justicia federal, y el Gobierno publicó el 23 de octubre en el Boletín Oficial la decisión que la hace efectiva a través de la resolución ANDIS 13901/2025.

Qué viene en las prestaciones por discapacidad

El esquema de aumentos beneficiará a miles de profesionales y dispositivos especializados que integran la red nacional de atención a la discapacidad y apunta a asegurar que los usuarios no sufran interrupciones, incluso en un contexto inflacionario. Según adelantaron fuentes oficiales, el ajuste será formalizado con su publicación administrativa correspondiente y la aplicación se completará en el último trimestre del año.