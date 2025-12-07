Jujuy capital del Taekwondo: un Nacional histórico que celebra la inclusión y la formación

El Campeonato Nacional Edición 50º de Taekwondo que comenzó este sábado en Jujuy marcó un antes y un después para la disciplina en el país. Por primera vez, la Confederación Argentina de Taekwondo eligió la provincia como sede del máximo certamen nacional, y la respuesta fue contundente.

Una participación récord de delegaciones de todas las regiones, que convirtió al evento en una verdadera fiesta deportiva con fuerte impronta federal. La organización destacó que el caudal de inscriptos superó las previsiones iniciales, confirmando el crecimiento sostenido de esta arte marcial en la Argentina.

En diálogo con nuestro medio, el maestro Néstor Galarraga —referente histórico de la disciplina— subrayó que el taekwondo “pegó en nuestra cultura de una manera muy especial” y que hoy es, probablemente, uno de los deportes más practicados del país. Señaló que en casi cualquier barrio se puede encontrar una escuela y ver a chicos y chicas con su dobok blanco camino al entrenamiento, reflejo de una red de academias que se fue consolidando durante décadas gracias al trabajo de los maestros pioneros. En ese sentido, adelantó que durante el Nacional se realizará un acto de reconocimiento a los novenos danes, quienes fueron claves en la expansión del taekwondo “a lo largo y a lo ancho de todo el país”.

El crecimiento del Tae Kwondo en todo el país

Galarraga remarcó que el taekwondo es “una actividad muy particular” porque no solo es un deporte competitivo, sino que está intrínsecamente vinculado a la educación, la cultura y la salud. Explicó que muchas familias lo eligen para sus hijos porque ofrece un encuadre de disciplina, respeto y autocontrol que colabora tanto con problemas de conducta como con el acompañamiento de chicos con enfermedades crónicas. Para el maestro, la disciplina funciona como “un gran paraguas” que alberga a deportistas que a veces no encuentran su lugar en otros ámbitos y que en el tatami se sienten contenidos, valorados y parte de una comunidad.

Jujuy capital del Taekwondo: un Nacional histórico que celebra la inclusión y la formación

Otro aspecto que destacó es la inclusión: en el taekwondo “no hay banco de suplentes”, ya que todos pueden participar, competir y progresar, sin importar la edad. La práctica abarca desde los 4 hasta los 80 años, con un proceso de aprendizaje que se extiende durante toda la vida. Desde lo técnico, Galarraga recordó que el taekwondo cuenta con 24 formas que suman cerca de 970 movimientos, lo que exige y estimula no solo el desarrollo físico sino también el psíquico y cognitivo de quienes lo practican. Según su mirada, esa combinación entre exigencia técnica, formación de carácter e inclusión explica por qué el taekwondo se consolidó como uno de los deportes con mayor arraigo en la Argentina.

En este marco, el Nacional que se disputa en Jujuy no solo otorga títulos y medallas, sino que también pone en escena esa concepción integral de la disciplina: un espacio donde conviven alto rendimiento, formación de valores, intercambio cultural entre provincias y la posibilidad de que niños, jóvenes y adultos compartan tatami y experiencias.

Para la provincia, la organización de un evento de esta magnitud refuerza su rol como sede de grandes competencias deportivas y abre la puerta a futuras ediciones que sigan consolidando al taekwondo como protagonista del calendario nacional.