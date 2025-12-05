sábado 06 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025 - 19:08
en vivo Egresados.

Cena Blanca 2025 de San Salvador de Jujuy: el minuto a minuto

La feroz tormenta que se desató en San Salvador de Jujuy, obligó a suspender Cena Blanca 2025. Se hará mañana a la misma hora.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cena Blanca suspendida

Cena Blanca suspendida

EN VIVO

Y llegó la noche más esperada por los egresados, la Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural, pero la fomenta impidió que se puede realizar. La fuerte lluvia que comenzó pasadas las 18 horas, anegó ingresos y también afectó las carpas, lo que obligó a suspender el evento y pasarlo para este sábado.

Martín Meyer: "Decidieron entre todos los docentes"

Embed - MARTÍN MEYER SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA CENA BLANCA

“Una tormenta incontrolable. Es imposible predecir una tormenta de esta magnitud”, lamento Meyer y agregó que tuvieron una reunión con los docentes “donde le dimos algunas alternativas. Una era si querían continuar hoy, pero para nosotros no era posible, y la otra era mañana, o si no, pasarla para otro momento”.

“Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana. Vamos a tener la misma modalidad”, y aclaró que “si las condiciones climáticas permiten hacer la pasarela, se hace. Y si no directamente, a partir de las 20 horas, los chicos ya pueden ingresar a la carpa directamente”.

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico
Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico

El comunicado del Ente

“Debido a las intensas lluvias y por razones de seguridad se suspende la Cena Blanca para el día de mañana sábado 6 de diciembre”, indicaron. “El cronograma será el mismo y en caso de lluvia los alumnos podrán acceder directamente a la carpa donde se realiza la cena a partir de las 20 horas”, y cerraron: “La seguridad de los alumnos y sus familias es la prioridad para los organizadores”.

Cena Blanca suspendida
Cena Blanca suspendida

Cena Blanca suspendida

Suspensión

Por la fuerte lluvia y los inconvenientes que se generaron, la organización de la Cena Blanca decidió suspender la noche donde la promo 2025 festejaba el fin del ciclo. Desde el Ente confirmaron que se hará este sábado 6 de diciembre a la misma hora.

Cena Blanca 2025 suspendida
Cena Blanca 2025 suspendida

Cena Blanca 2025 suspendida

Atenciones

Embed - PABLO JURE – SAME - CENA BLANCA 2025

En diálogo con TodoJujuy, el SAME 107 confirmó que realizó tres atenciones durante la primera parte del evento, dos adolescentes con crisis de angustia y una mujer adulta mayor que presentó un episodio de hipertensión.

Cena Blanca 2025 suspendida
Cena Blanca 2025 suspendida

Cena Blanca 2025 suspendida

Los chicos en las mesas

Luego del ingreso de los estudiantes, los chicos se instalaron en las mesas designadas para cada colegio a la espera del resto de la Promo 2025.

Proyecto nuevo - 2025-12-05T192521.424
Proyecto nuevo - 2025-12-05T192508.072
Proyecto nuevo - 2025-12-05T192454.511
Proyecto nuevo - 2025-12-05T192441.575
Los estudiantes en las carpas

Varios de los alumnos de la promo 2025 ya estaban llegando a Ciudad Cultural cuando comenzó la torrencial lluvia, por lo que desde la organización los hicieron ingresar a las carpas para evitar que se mojen ante el diluvio que se abate sobre la zona.

Los egresados en las carpas
Los egresados en las carpas

Los egresados en las carpas

Suspenden la pasarela

A raíz de la feroz tormenta que se desató en San Salvador de Jujuy, se suspendió la tradicional pasarela de los estudiantes por Ciudad Cultural.

Embed

