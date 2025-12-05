Cena Blanca 2025 de San Salvador de Jujuy: el minuto a minuto

Live Blog Post

Martín Meyer: "Decidieron entre todos los docentes"

“Una tormenta incontrolable. Es imposible predecir una tormenta de esta magnitud”, lamento Meyer y agregó que tuvieron una reunión con los docentes “donde le dimos algunas alternativas. Una era si querían continuar hoy, pero para nosotros no era posible, y la otra era mañana, o si no, pasarla para otro momento”.

“Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana. Vamos a tener la misma modalidad”, y aclaró que “si las condiciones climáticas permiten hacer la pasarela, se hace. Y si no directamente, a partir de las 20 horas, los chicos ya pueden ingresar a la carpa directamente”.