Cena Blanca 2025 de San Salvador de Jujuy: el minuto a minuto

Y llegó la noche más esperada por los egresados, la Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural, pero la fomenta impidió que se puede realizar. La fuerte lluvia que comenzó pasadas las 18 horas, anegó ingresos y también afectó las carpas, lo que obligó a suspender el evento y pasarlo para este sábado.
Martín Meyer: "Decidieron entre todos los docentes"
“Una tormenta incontrolable. Es imposible predecir una tormenta de esta magnitud”, lamento Meyer y agregó que tuvieron una reunión con los docentes “donde le dimos algunas alternativas. Una era si querían continuar hoy, pero para nosotros no era posible, y la otra era mañana, o si no, pasarla para otro momento”.
“Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana. Vamos a tener la misma modalidad”, y aclaró que “si las condiciones climáticas permiten hacer la pasarela, se hace. Y si no directamente, a partir de las 20 horas, los chicos ya pueden ingresar a la carpa directamente”.