Cuánto gasta un egresado en Jujuy para la Cena Blanca 2025

La Cena Blanca 2025 ya se siente en los colegios y en los bolsillos. En Jujuy, preparar a un egresado para esa noche única implica mucho más que comprar un vestido o un ambo: hay que sumar peinado, maquillaje, zapatos, accesorios y servicios estéticos. Con precios que se movieron fuerte en el último año, el presupuesto final puede ubicarse, de manera muy conservadora, entre los $280.000 y más de $1.000.000 por estudiante, sin contar el valor de la tarjeta que en San Salvador de Jujuy es de $60.000, y difiere con este evento en el interior de la provincia.

Uno de los rubros que más aumentó fue el de los vestidos de Cena Blanca . El año pasado, los diseños más económicos arrancaban en torno a los $80.000; hoy, el piso real supera los $150.000. Eso implica un incremento interanual de alrededor del 87,5%, es decir, casi un 90% más caro . Según explicó a nuestro medio Cintia, vendedora y asesora de imagen, los vestidos “pueden partir desde $150.000 en adelante y llegar hasta $1.500.000, según la tela, el diseño y el bordado. Todo depende de lo que elija la clienta”, remarcó.

Si se hace el cálculo para una chica que opta por un look completo, la cuenta se dispara rápido. Solo en servicios estéticos básicos, un peinado y maquillaje para la noche parte de los $100.000; si se elige una “Experiencia Cena Blanca” con prueba de peinado, prueba de maquillaje, asesoramiento y previa, el combo ronda los $200.000. A eso se le puede sumar un esmalte semipermanente de manos y pies (unos $28.000) y un combo de lifting de pestañas y laminado de cejas desde los $40.000.

En el rubro calzado y accesorios, las sandalias para dama se ubican hoy entre los $100.000 y los $140.000, mientras que una combinación sencilla de pulsera y aros parte de los $50.000. Si se toma un vestido o traje especial desde $200.000 (valores de plaza a octubre de 2025) y se suman peinado y maquillaje ($100.000), uñas ($28.000), pestañas y cejas ($40.000), sandalias intermedias ($120.000) y accesorios básicos ($50.000), el total da alrededor de $538.000 solo para vestir y arreglar a una egresada , sin considerar la tarjeta ni la previa con amigos.

Detrás de esos números también aparecen estrategias familiares para aliviar el gasto. Cada vez es más común prestar o intercambiar prendas y accesorios entre primas, hermanas o amigas: carteras, sandalias, bijouterie e incluso vestidos. A la vez, muchas jóvenes dejan de lado el clásico vestido largo blanco y optan por trajes o conjuntos “más usables”, es decir, prendas que luego puedan volver a utilizar en otras fiestas o eventos, tratando de convertir la inversión en algo más duradero.

Lista de precios base para ellas

Peinado y maquillaje: desde los $100.000

Experiencia Cena Blanca: prueba de peinado prueba de maquillaje, asesoramiento estético y previa de la Cena Blanca: $200.000

Combo esmalte semi permanente, manos y pies: $28.000

Liftin de pestañas y laminado de cejas: desde los $40.000

Sandalias para dama: entre $100.000 a $140.000

Accesorios para damas: pulsera y aros desde los $50.000

Vestidos y trajes: partes desde los $200.000

Cena blanca 2024 (2).jpg

Los números para los chicos: más bajos, pero no baratos

En el caso de los varones, el gasto suele ser menor, pero de ningún modo es bajo. En locales de plaza ya se encuentran promociones de “ambo + camisa + corbata + pañuelo” desde aproximadamente $139.999,99. Si a ese combo se le suma un corte y peinado desde los $17.000 y un par de zapatos que puede costar entre $100.000 y $140.000, un cálculo promedio ubica la cuenta en torno a los $280.000 por egresado solo en ropa y arreglo personal.

Las familias también buscan alternativas para abaratar, como reutilizar un traje que ya se tenga en casa, comprar solo la camisa y los accesorios, o recurrir a alquileres y arreglos de sastrería. Sin embargo, con los precios actuales, incluso la versión “económica” de la Cena Blanca implica un esfuerzo considerable, especialmente si en el hogar hay más de un egresado o si se suma el costo del viaje de estudios y otros gastos de fin de año.

Obligados para ellos

Corte y peinado para chicos: desde los $17.000

Zapatos para chicos: entre $100.000 a $140.000

Ambos y trajes: desde los $150.000

Cena blanca 2024 (1).jpg

Vestidos 2025: tendencias, colores y precios

Más allá de los números, también se observan cambios en las tendencias de moda para la Cena Blanca 2025. Aunque la tradición indica que las estudiantes suelen lucir vestidos blancos, en los últimos años aparecieron estilos muy variados: vestidos, trajes, monos, atuendos blancos o de otros colores. Cintia señala que hoy “lo que marca tendencia son las telas con tramas y brillos, ya no tanto el blanco”. Muchas chicas buscan looks con tonalidades distintas: “Aunque algunas mantienen la tradición, se utiliza mucho el champagne y el verde pistacho”, puntualizó.

Con este panorama, la Cena Blanca se consolida como un verdadero hito emocional y económico: el cierre de una etapa y, al mismo tiempo, una “canasta” de gastos que obliga a planificar, comparar precios y recurrir a la creatividad familiar. Entre préstamos de prendas, combos promocionales y elecciones más versátiles, madres y padres intentan que sus hijos vivan la noche soñada sin que el costo se vuelva imposible de pagar.