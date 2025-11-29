sábado 29 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de noviembre de 2025 - 18:37
Sociedad.

Cuánto gasta un egresado en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Preparar a un egresado para la Cena Blanca 2025 en Jujuy puede costar entre $280.000 y más de $1.000.000, solo en ropa y estética, sin contar la tarjeta.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
CENA BLANCA 2024 (2)

La Cena Blanca 2025 ya se siente en los colegios y en los bolsillos. En Jujuy, preparar a un egresado para esa noche única implica mucho más que comprar un vestido o un ambo: hay que sumar peinado, maquillaje, zapatos, accesorios y servicios estéticos. Con precios que se movieron fuerte en el último año, el presupuesto final puede ubicarse, de manera muy conservadora, entre los $280.000 y más de $1.000.000 por estudiante, sin contar el valor de la tarjeta que en San Salvador de Jujuy es de $60.000, y difiere con este evento en el interior de la provincia.

Lee además
cena blanca 2025: cerca de 3900 jovenes confirmados para la noche en san salvador de jujuy
Jujuy.

Cena Blanca 2025: cerca de 3900 jóvenes confirmados para la noche en San Salvador de Jujuy
Los permisos se llevará a cabo desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown
Ciudad Cultural.

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

Uno de los rubros que más aumentó fue el de los vestidos de Cena Blanca. El año pasado, los diseños más económicos arrancaban en torno a los $80.000; hoy, el piso real supera los $150.000. Eso implica un incremento interanual de alrededor del 87,5%, es decir, casi un 90% más caro. Según explicó a nuestro medio Cintia, vendedora y asesora de imagen, los vestidos “pueden partir desde $150.000 en adelante y llegar hasta $1.500.000, según la tela, el diseño y el bordado. Todo depende de lo que elija la clienta”, remarcó.

vestidos cena blanca
Cena Blanca 2025: cuánto cuesta preparar a un egresado en Jujuy

Cena Blanca 2025: cuánto cuesta preparar a un egresado en Jujuy

Cuánto gasta, en promedio, una egresada

Si se hace el cálculo para una chica que opta por un look completo, la cuenta se dispara rápido. Solo en servicios estéticos básicos, un peinado y maquillaje para la noche parte de los $100.000; si se elige una “Experiencia Cena Blanca” con prueba de peinado, prueba de maquillaje, asesoramiento y previa, el combo ronda los $200.000. A eso se le puede sumar un esmalte semipermanente de manos y pies (unos $28.000) y un combo de lifting de pestañas y laminado de cejas desde los $40.000.

En el rubro calzado y accesorios, las sandalias para dama se ubican hoy entre los $100.000 y los $140.000, mientras que una combinación sencilla de pulsera y aros parte de los $50.000. Si se toma un vestido o traje especial desde $200.000 (valores de plaza a octubre de 2025) y se suman peinado y maquillaje ($100.000), uñas ($28.000), pestañas y cejas ($40.000), sandalias intermedias ($120.000) y accesorios básicos ($50.000), el total da alrededor de $538.000 solo para vestir y arreglar a una egresada, sin considerar la tarjeta ni la previa con amigos.

Detrás de esos números también aparecen estrategias familiares para aliviar el gasto. Cada vez es más común prestar o intercambiar prendas y accesorios entre primas, hermanas o amigas: carteras, sandalias, bijouterie e incluso vestidos. A la vez, muchas jóvenes dejan de lado el clásico vestido largo blanco y optan por trajes o conjuntos “más usables”, es decir, prendas que luego puedan volver a utilizar en otras fiestas o eventos, tratando de convertir la inversión en algo más duradero.

Lista de precios base para ellas

  • Peinado y maquillaje: desde los $100.000
  • Experiencia Cena Blanca: prueba de peinado prueba de maquillaje, asesoramiento estético y previa de la Cena Blanca: $200.000
  • Combo esmalte semi permanente, manos y pies: $28.000
  • Liftin de pestañas y laminado de cejas: desde los $40.000
  • Sandalias para dama: entre $100.000 a $140.000
  • Accesorios para damas: pulsera y aros desde los $50.000
  • Vestidos y trajes: partes desde los $200.000
Cena blanca 2024 (2).jpg

Los números para los chicos: más bajos, pero no baratos

En el caso de los varones, el gasto suele ser menor, pero de ningún modo es bajo. En locales de plaza ya se encuentran promociones de “ambo + camisa + corbata + pañuelo” desde aproximadamente $139.999,99. Si a ese combo se le suma un corte y peinado desde los $17.000 y un par de zapatos que puede costar entre $100.000 y $140.000, un cálculo promedio ubica la cuenta en torno a los $280.000 por egresado solo en ropa y arreglo personal.

Las familias también buscan alternativas para abaratar, como reutilizar un traje que ya se tenga en casa, comprar solo la camisa y los accesorios, o recurrir a alquileres y arreglos de sastrería. Sin embargo, con los precios actuales, incluso la versión “económica” de la Cena Blanca implica un esfuerzo considerable, especialmente si en el hogar hay más de un egresado o si se suma el costo del viaje de estudios y otros gastos de fin de año.

Obligados para ellos

  • Corte y peinado para chicos: desde los $17.000
  • Zapatos para chicos: entre $100.000 a $140.000
  • Ambos y trajes: desde los $150.000
Cena blanca 2024 (1).jpg

Vestidos 2025: tendencias, colores y precios

Más allá de los números, también se observan cambios en las tendencias de moda para la Cena Blanca 2025. Aunque la tradición indica que las estudiantes suelen lucir vestidos blancos, en los últimos años aparecieron estilos muy variados: vestidos, trajes, monos, atuendos blancos o de otros colores. Cintia señala que hoy “lo que marca tendencia son las telas con tramas y brillos, ya no tanto el blanco”. Muchas chicas buscan looks con tonalidades distintas: “Aunque algunas mantienen la tradición, se utiliza mucho el champagne y el verde pistacho”, puntualizó.

Con este panorama, la Cena Blanca se consolida como un verdadero hito emocional y económico: el cierre de una etapa y, al mismo tiempo, una “canasta” de gastos que obliga a planificar, comparar precios y recurrir a la creatividad familiar. Entre préstamos de prendas, combos promocionales y elecciones más versátiles, madres y padres intentan que sus hijos vivan la noche soñada sin que el costo se vuelva imposible de pagar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cena Blanca 2025: cerca de 3900 jóvenes confirmados para la noche en San Salvador de Jujuy

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Censo para docentes y no docentes en Jujuy: cómo completar el formulario

Se hizo la Marcha del Orgullo en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
impresionantes imagenes de la fuerte tormenta con caida de granizo en jujuy video
Ahora.

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy video
Ahora.

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy

Doble alerta en Jujuy por lluvias y calor extremo
Atención.

Alerta máxima en Jujuy con máximas de 38°C y tormentas con posible granizo: cuándo y zonas afectadas

¿Se casan? La foto de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de compromiso
Farándula.

¿Se casan? La foto de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de compromiso

El comunicado de EJESA por los cortes de luz en San Salvador de Jujuy debido al temporal
Importante.

El comunicado de EJESA por los cortes de luz en San Salvador de Jujuy debido al temporal

Christian Nodal y Cazzu (Archivo) 
Iniciativa ciudadana.

Proponen la Ley Cazzu, una norma en favor de los hijos de padres separados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel